İsmail Beşikçi beyin kanaması geçirdi

İsmail Beşikçi, dün (27 Eylül Cumartesi) Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirdi.

Beşikçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Beşikçi'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

İsmail Beşikçi Vakfı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili hocamız İsmail Beşikçi bugün Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde tutulmakta. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kalbimiz ve dualarımız hocamızla."

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Akademisyen, yazar, sosyolog.

İlköğrenimini İskilip’te, ortaöğrenimini ise Çorum Lisesi’nde tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak akademik hayatına başladı.

1965–1971 yılları arasında Erzurum’da sürdürdüğü akademik çalışmaları sırasında “Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” başlıklı doktora teziyle Türkiye’de sosyoloji bilimine önemli katkılarda bulundu. Ancak 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası, Marksist propaganda yaptığı iddiasıyla üniversiteyle ilişiği kesildi ve hakkında davalar açıldı.

Beşikçi, özellikle Kürt sorunu üzerine yaptığı araştırmalar ve yazılar nedeniyle hayatı boyunca yoğun baskılarla karşılaştı. Sekiz kez cezaevine girip çıkan Beşikçi, toplamda 17 yılını cezaevinde geçirdi. 1999’a kadar süren davalar sonucunda kendisine 100 yılı aşkın hapis ve yüksek para cezaları verildi. Çalışmalarının büyük bölümü yasaklandı; yayımladığı 36 kitaptan 32’si Türkiye’de toplatıldı.

Akademik ve entelektüel yaşamında bilimin özgürlüğünü, devlet ideolojisinin sorgulanmasını ve düşünce özgürlüğünü savunan Beşikçi, “Sarı Hoca” lakabıyla da tanındı. Eserlerinde Doğu Anadolu’nun toplumsal yapısı, Kürtlerin zorunlu iskân politikaları, resmi tarih anlayışı, bilim yöntemi ve demokrasi konularına odaklandı.