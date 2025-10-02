İsmail Beşikci'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren İsmail Beşikci, yoğun bakımdan çıkarılarak özel odaya alındı.

Beşikci'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İsmail Beşikci Vakfı (İBV) Başkanı İbrahim Gürbüz, Beşikci'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Gürbüz, 1 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. İsmail Beşikci Hocamız yoğun bakımdan çıktı ve özel odaya alındı. Hocamızı, Xalid Sadinî, Dr. Gencettin Öner ve Prof. Dr. Cenap Ekinci ile birlikte özel odaya yerleştirdik.

Hoca bize, 'Beni ne zaman hastaneden çıkaracaksınız?' diye sordu. Ben de kendisine biraz sabır göstermesi gerektiğini, kendisinin büyük bir direnişin sembolü olduğunu söyledim. Ayrıca, Kürd halkının kendisini çok sevdiğini ve Kürdistan’ın her parçasından, her kesiminden insanların onun etrafında birleştiğini dile getirdim. “İnşallah bu vesileyle Kürd ulusal birliği oluşur” dedim. Değerli arkadaşlar, eğer İsmail Beşikci’yi gerçekten seviyorsak ve onun sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmasını istiyorsak, ille de onu görmek için çaba göstermemeliyiz. Hocamızı bir süre izole etmek zorundayız. Çünkü etrafta oldukça yaygın bir grip ve Covid salgını var. Bu konuda anlayış göstermenizi rica ediyoruz.

Son olarak, Kürdistan’ın ve dünyanın dört bir yanından kendisine selam ve sevginizi ilettiğimde çok duygulandı. Görüşme boyunca yüzünden gülümseme eksik olmadı."

Beşikci, 27 Eylül'de Diyarbakır'da düzenlenen 9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaptığı sırada fenalaşmış ve hastanaye kaldırılmıştı.