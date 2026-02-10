İsmail Güney Yılmaz imzalı "Lazlar: Kimlik ve Toplum" yeni baskısıyla raflarda

Oktay EVSEN

Laz kimlik sorununa yaklaşımı, mirasçısı olduğu gelenek itibariyle her zaman toplumsalcı ve eşitlikçi olan İsmail Güney Yılmaz’ın bu bakış açısıyla yazdığı eser Laz toplumunun nüfusu, dağılımı, politik tercihleri, kimlik, din, dil, edebiyat, yayıncılık, sorunlar, yakın tarih ve daha pek çok konuyu yeni ve sol bir bakış açısıyla ele alıyor.

>> Kitap fikri nasıl ortaya çıktı?

Yaklaşık 2008’den bu yana Lazlara/ Lazlığa dair üretimimle zaten görünürlüğüm vardı. O süreçten bu yana meseleye dair birçok yazım, çalışmam yayımlandı. Lazca şiir yazma yönümse daha eski, liseden, 2002’den itibaren başlıyor. Kitap fikri benden değil, arkadaşım, Laz Kültür Derneği’nde de beraber çalıştığımız, Laz dili, tarihi, mitolojisi, kültürü gibi alanlarda değerli işleri olan İrfan Çağatay Aleksiva’dan çıktı. 2019 yılıydı galiba, o güne dek Laz meselesine dair yazdığım makaleleri toparlayarak bir kitap hâline getirmemi önerdi. İrfan, Lazca şiir kitaplarımı da yayımlayan kişi. Ben de “seçme yazılar” konseptini aşan başka türlü bir çabaya yöneldim. Böylece bu kitap pandemi koşullarının da sürüncemesiyle gecikerek ortaya çıktı. İlk baskısı 2021’de Laz Kültür Derneği etiketiyle çıktı. Dağıtım olanakları kısıtlı olan bu baskının tükenmesinin ardından 2025’in sonunda kitap Ayrıntı Yayınları’ndan yeni baskısına kavuştu.

>> Kitapta Lazların sosyolojik yapısına, kimlik algılarına ve siyasal kompozisyonuna verilen ağırlık dikkat çekiyor. Bu açıdan bu konuda yazılmış diğer eserlerden de farklı. Siyasi yazılarınızla da tanınıyorsunuz, Lazlar hakkında en popüler ilgi alanları olan tarihe, dile eğilmektense, sosyoloji ve kimlik bahsine yönelmeniz bu politik duruşunuzdan mı kaynaklandı?

Laz diliyle ilgili kitapta doyurucu malumat var. Hatta kitap mukayeseli sözlükçeleri de içeriyor. Tarih konusundaysa, kitap, yakın ve çok yakın tarihi bir ölçüde kapsamakla birlikte, Laz antikitesine sadece yer yer değiniyor. Bu konu hakkında özel bir bölüm yok. Metni hazırlarken Laz erken tarihine dair 8-10 sayfalık bir yazı yazmıştım. Genel konsepte uymadığı için kitaptan eledim.

Elediğim başka şeyler de var; örneğin Laz yer adlarının tümünün etimolojisini ilgili listelerde vermek gibi. O toponim etimolojisi meselesini de anahtar işlevi görebilecek kısa birkaç paragrafla geçtim. Birinin elenmesinde kitabın genel içeriği; diğerinin elenmesindeyse varsayımsal kimi önermeleri kapsayacak olma kaygısı etkili oldu.

Kimlik ve buna dair algılar, bu mefhumun inşası gibi mevzular güncel, sıcak konular. Sadece ükemizde değil, dünyada da. Hatta sınıfsal mücadelenin sönümlendirilmesiyle onun yerine ikame edilen cenk mevzileri de bunlar. Kimlik ve toplum hususuna yoğunlaşmamda tabii politik yönüm de etkili oldu. Lakin bir de eşyanın tabiatı var. Kitaba başlayana kadar Laz tarihiyle ilgili bir yazı kaleme almış değildim. O güne dek yaptığım çalışmaların toplamından ve güncel bir ihtiyaç olarak görmemden dolayı ortaya böyle bir eser çıktı. Ortaya çıkan içeriği daha nitelikli ve nicelikli, yekpare, tutarlı görünüm arz eden matbu bir metne dönüştürmek kalıyordu sadece.

>> Lazlara dair toplumdaki algıya geçebiliriz. Kitap bu konulara son derece etraflı değiniyor. AKP döneminden itibaren Lazlara yönelik algının daha da olumsuzlaştığından, onların bir bütün olarak sağcı, milliyetçi, hükümet yanlısı görülüyor olmasından bir yanılgı olarak bahsediyorsunuz. Bunu açabilir misiniz?

Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada komşu halkların birbiri için olumsuz ön yargıları var. Lazlar bu açıdan bir istisna değil. Hatta Türkiye’deki Kürt, Alevi, Ermeni, Çingene, Arap Alevi gibi kimliklere göre çok daha az ötekileştirildikleri de aşikâr. Zaten bir yandan da Türkiye’yi yönetenler olarak görülüyorlar. Lazlarla ilgili ön yargı ve stereotipleştirmelerin AKP döneminden çok daha öncesi var. Bunları dizilerden, fıkralara, geleneksel tiyatrolara, gündelik söylemlere dek rahatça takip edebiliyoruz. Bu yakın dönemde başlamış bir şey değil. Bölgenin ta antik çağlarda Yunan, Roma ya da Bizans kolonizasyonuna uğramasına dek gidiyor. Karadeniz’deki Helen kültüründe de Lazlara yönelik benzer karikatürleştirmeler vardı. Zira kendilerine göre geri, barbar bir topluluk olarak görüyorlardı Lazları. Fakat ince bir paradokstur ki onlar da tıpkı kendilerinden sonra gelen Türkler gibi, Doğu Karadeniz’de “Laz” ismiyle anılmaktan kurtulamadılar. Yörenin en eski topluluğu olan Lazların böyle kalıcı bir fenomeni de söz konusu.

Sağcılık, milliyetçilik, AKP’lilik meselelerine gelirsek ki bunlar herkese göre olumsuz nişaneler değildir. Birçoklarına göre de olumlu hasletler. Biz solun içerisinden konuştuğumuz için menfi yönde bir ön yargı biçiminde kodluyoruz sadece. İşte tüm bu klasik genellemeler de az önce bahsettiğimiz olgudan yani tüm Doğu Karadeniz’e Laz denilmesinden kendi hakikatine köken alıyor. Oysa Pazar, Fındıklı, Hopa gibi ilçe isimlerini sırf anmak dahi bu yargının yanlış olduğunu ortaya serecek. Laz coğrafyası genel olarak sol bir kimlikle, üstelik militan sol bir kimlikle yoğrulmuş bir yer yakın tarihe dek. Burada da tersten bir genelleme yahut çıkarım yapmamak elzem. 12 Eylül, ANAP ve AKP dönemleriyle Lazlarda ciddi bir sağcılaşma dalgası söz konusu. Bu da salt merkez sağı ya da AKP’yi değil, gözle görünür oranda MHP ve türevlerini de kapsıyor. Yine de Doğu Karadeniz’de solun belirgin bir kimlik olarak hâlâ Laz coğrafyasında etkin olduğu açık. Hemşinlilerle birlikte Lazlar siyaseten bir miktar ayrıksı bir toplum olma konumunu koruyor.

Daha tarihi olan stereotipleştirmelerde, karikatürleştirmelerde Lazların Anadolu’daki ya da Doğu’daki diğer toplumlardan ayrılan başat özelliklerinin de katkısı olduğunu söylemek gerek. Farz-ı misal, buğday ekmeği yerine mısır ekmeği yiyen, yoğun hamsi tüketen, köylerde diğer yörelerin aksine bütünleşik değil dağınık yerleşmiş, dikine coğrafyalarda yaşayan, sadece kendine özgü bir dili değil Türkiye Türkçesinin Batı ve Doğu diye ayrılan iki büyük ağız bölgesinden belirgin biçimde farklı bir ağızla konuşan, dahası bu ağızla popüler müzik, arabesk, televizyon-radyo programları yapan, folkloru, müziği büsbütün farklı tamamen ayrıksı bir toplum gerçekliği var. Dolayısıyla bu dikkat çekiyor ve bu fenomeni tanımlanırken onun “tuhaflığı”na içkin kalıplaştırmalar öne çıkıyor.

>> Okur bunların dışında neler bulabilecek kitapta?

Bunların genişçe açıldığı bölümler dışında okur Laz sosyolojisine, Laz coğrafyasına, Lazların komşularıyla ilişkilerine, kendilerine dair algılarına, Laz olma bilinci/ gururu, bu Laz olma bilincinin Türklükle ve Müslümanlıkla kurduğu bağlar, Lazcayla ve onun sosyal konumuyla, geleceğiyle ilgili tartışmalara, Lazca seçmeli dersler vakasına vâkıf olacak. Ayrıca Osmanlı’nın son döneminde dar çalışma gruplarının değişik yönelimlerdeki milliyetçilik hareketlerinden, Bolşevik Lazlara, oradan 1980’lerde Almanya’da, ‘90’larda Türkiye’de başlayıp bugün Laz Kültür Derneği’ne, Laz Enstitüsü’ne ulaşan Laz örgütlenmeleri hakkında da geniş bir malumat var. Lazcanın akraba diller Megrelce, Gürcüce, Svanca ile karşılaştırılması, çoğu kişinin yanlış olarak Lazcayla bağlantılı sandığı Rumcayla ve Ermeniceyle Lazca mukayeseleri, Laz bölgesindeki etnik kompozisyon, Laz köyleri listesi, Laz halk müziği, Lazca yayınlar ve kitaplar, Lazlığın devlet ve toplumdaki karşılıklarına dair polemikler. Etraflı bir içeriğe haiz eser. Siyaseten sadece merkez siyaseti, “büyük” siyaseti değil, geçmişte ve bugün yörede son derece etkili olan Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Birliği, Acil, Devrimci Sol gibi grupların ya da ÖDP’nin, Halkevleri’nin, ESP’nin, EMEP’in, HDP’nin görünürlüğüne dair de bilgiler yer alıyor. Elden geldiğince nitelikli bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştım. Elbette iyinin de bir sonu yok. Bu kitapta mutlaka eleştirilebilecek yönler olacaktır. Mesela Lazona’da seçim sonuçları meselesinde, seçim sonuçlarının uzunca listelenişi kitabın içeriğinde görüntü açısından bir eleştiri doğurabilir diye düşünüyorum. Bir de defalarca yapılan tekrar okumaya karşın dikkatsizlikten kaynaklanan ufak tefek kimi hatalar mutlaka olacaktır. Bunu önlemenin imkânsız gibi bir şey olduğunu her kitap tecrübemde görüyorum.

Genel olarak baktığımızda ortaya konulan bütünün niteliğinin müspet olduğunun su götürmez olduğunu düşünüyorum. Tabii takdir her zaman okurda olacak. Hem de çok zor beğenen bir millet olan Lazlarda…