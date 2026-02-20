İsmail Hacıoğlu, TRT dizisinden çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve yasaklı madde kullandığını itiraf eden oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun TRT’de yayımlanan “Cennetin Çocukları” dizisinden çıkarıldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hacıoğlu’nun hafta başı yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınmasının ardından dizinin çekimlerine ara verilmişti. Ayvalık’tan İstanbul’a getirilen Hacıoğlu, dün savcılık ifadesinin ardından adli kontrole gerek duyulmaksızın serbest bırakılmıştı.

Henüz test sonuçları çıkmayan ancak ifadesinde yasaklı madde kullandığını kabul eden oyuncunun TRT1’de başrolünü oynadığı “Cennetin Çocukları” dizisinde yerine yeni bir karakterle yeni bir oyuncu arayışı başladı. Ali Kara’nın yazdığı Motto Yapım imzalı dizinin hikâyesinin değişmesi de gündemde.

NE OLMUŞTU?

17 Şubat’ta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hacıoğlu, dün savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı” demişti.