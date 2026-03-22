Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsmail Hatib öldürülmüştü: İran, yeni İstihbarat Bakanı'nın kimliğini açıklamadı

İran’da vekil olarak atanan yeni İstihbarat Bakanı’nın kimliği açıklanmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in 18 Mart'ta suikast sonucu öldüğünü açıklamıştı.

Dünya
  • 22.03.2026 14:30
  • Giriş: 22.03.2026 14:30
  • Güncelleme: 22.03.2026 14:33
Kaynak: AA
İsmail Hatib öldürülmüştü: İran, yeni İstihbarat Bakanı'nın kimliğini açıklamadı
Fotoğraf: AA

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını duyurdu.

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını belirten Tabatabai, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi ve göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in 18 Mart'ta suikast sonucu öldüğünü açıklamıştı.

BirGün'e Abone Ol