‘İsmail ile gurur duyuyoruz’

Etki Can BOLATCAN

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, BirGün Muhabiri İsmail arı’nın tutuklanmasını protesto etti. Dün Edebiyat Fakültesi’nden Yemekhane Meydanı’na yürüyen öğrenciler, Arı’nın Hacettepeli öğrenciler için yaptığı haberleri döviz olarak taşıdı.

Arı’nın her zaman halkın sesi olduğuna dikkati çeken öğrenciler, "Hacettepe kayyumunun aldığı her yandaş kararda bizlerle dayanışan İsmail Arı’yı çok iyi tanıyoruz. Saltanatın boyundurluğunda susup hüküm sürmek yerine halkın sofrasında dert ortağı olan İsmail Arı ile gurur duyuyoruz" dedi.

Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve geçtiğimiz günlerde ev hapsi cezası kaldırılan Furkan Karabay’ın yanı sıra öldürülen gazeteci Hakan Tosun için destek açıklaması yapan öğrenciler, "Bugün de bizler bu sesi Hacettepe’den yükseltiyor ve biliyoruz ki saray rejiminin saldırıları aşacak güç de buradadır. Gerçeğin sesini susturamayacaksınız. İsmail Arı yalnız değildir. Sendikacılığı savunduğu için tutuklanan BİRTEK-SEN başkanı Mehmet Türkmen yalnız değildir" şeklinde konuştu.

GAZETECİ ULUDAĞ AYM’YE BAŞVURDU

''Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve 20 Şubat'tan beri cezaevinde bulunan gazeteci Alican Uludağ, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuruda, tutuklama sürecinin "zincirleme" şekilde birden fazla temel hakkı ihlal ettiği savunuldu. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtilen başvuruda, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkili olmadığına da işaret edildi. Başvuruda, tutuklama için gerekli olan kanuni şartların oluşmadığı, tutuklamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilerek Uludağ'ın tahliyesi talep edildi.

Uludağ hakkında 19,5 yıla kadar hapsi istenen iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Uludağ’ın ikamet adresinin Ankara olması ve paylaşımların bu şehirden yapılması nedeniyle "yetkisizlik" kararı verdi. Dosyanın yetkili merci olan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmeden İstanbul mahkemesi, buna rağmen gazetecinin tahliye talebini reddetti. Mahkeme kararında tutukluluğa devam kararına gerekçe olarak evinden gözaltına alınan Uludağ'ın “kolluk marifetiyle yakalanması”nı gösterdi. Mahkeme, bu durumu “kaçma ve saklanma şüphesi” olarak yorumlayarak kuvvetli suç şüphesinin varlığı iddiasıyla tutukluluğun devamına hükmetti.