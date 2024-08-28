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İsmail Kartal: Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte beraber çalıştığı milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion'a transferi için açıklamada bulundu. Kartal, "Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat" ifadelerini kullandı.

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 23:48
  • Giriş: 28.08.2024 23:48
  • Güncelleme: 28.08.2024 23:49
Kaynak: DHA
İsmail Kartal: Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok

Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro da başarı bonuslarıyla transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verdi:

Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"

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