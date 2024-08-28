İsmail Kartal: Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok

Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro da başarı bonuslarıyla transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verdi:

Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"