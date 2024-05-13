İsmail Kartal'dan 'ayrılık' sorusuna yanıt: Kendimle ilgili planım yok

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sezon sonuyla ilgili kulüpten ayrılma ya da kalmakla ilgili bir planı olmadığını söyledi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, dün akşam takımının kendi sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçın ardından taraftarın tepkisinin, Galatasaray'ın kendi maçını son dakikada attığı golle kazanmasından kaynaklanmış olabileceğini belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız sonuçta rakibin de bu akşamki maçta geriye düşmesi etkili oldu. Moral bozukluğundan tepki koymuşlardır, olmaması gerekirdi, olmaması isterdik ama oldu. Biz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Kartal, kendi geleceğiyle ilgili de konuştu. Henüz sezon sonunu düşünmediğini vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum."