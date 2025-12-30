İsmail Kartal'dan Pegasus'a tepki

Teknik Direktör İsmail Kartal, hava yolu şirketi Pegasus'a X hesasından tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 AYDIR ULAŞAMIYORUM"

"@ucurbenipegasus uçuşunda bagajım kayboldu. Paylaştığım tüm bilgilere rağmen, 3 aydır kimseye ulaşamıyorum. Müşteri ilişkileri sıfır, çözüm yok. Tam anlamıyla hayal kırıklığı. #pegasus #kayıpbagaj @SHGM @flymepegasus"

Pegasus Destek hesabı ise Kartal'a şu yanıtı verdi:

"Merhaba İsmail Bey, Öncelikle yaşadığınız durum nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Misafirlerimizin uçuş öncesi ve sonrası tüm bagaj süreçlerinin güvenli ve sorunsuz geçmesi bizim için büyük önem taşıyor.

Süreci yakından takip ederek size en hızlı şekilde destek olmak istiyoruz.

Rica etsek size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı DM üzerinden bizimle paylaşabilir misiniz? Endişelenmeyin, süreci sizin adınıza en iyi şekilde yönetmek için buradayız. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz."