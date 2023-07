İsmail Kartal: Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi.



Düzenlenen toplantıda karşılaşmayı değerlendiren Kartal, "İkinci maç için güzel bir hava, güzel bir ortam var. Ülkemiz biraz sıcak olduğu için buradaki serin hava biraz daha iyi geldi. İlk maçı güzel bir oyunla iyi bir sonuçla maçı kapattık. Aynı ciddiyetle rakibe saygı göstererek hazırlandık. İyi bir futbol iyi bir mücadeleyle kazanarak ülke futboluna katkı yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp maç saatini beklemeye geçeceğiz" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ALEXANDER DJIKU’NUN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR

İsmail Kartal, "İlk maçta alınan 5-0'lık galibiyetten dolayı ikinci maçta ilk 11'de değişiklik olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk maçtan Alexander Djiku’nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı futbolcuları dinlendirerek başka oyuncularla buraya geldik. Yarınki maçta da onlara şans vereceğiz."

"FENERBAHÇE HER ZAMAN HER YERDE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

Önemli bir kadroya sahip olduklarını belirten İsmail Kartal, "Yarın sahaya çıkan ilk 11 Fenerbahçe’nin en iyi ilk 11’idir. Bizim kadromuzda her oyuncu değerlidir. Hangisi oynarsa oynasın sahaya çıkan oyuncular değerlidir. Kazanmak için buradayız. Fenerbahçe futbol takımı her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"KADRO KALİTEMİZ GENİŞLEYECEK"

Kartal, kendisinin ve takımının bu sezonki hedeflerini dair ise "Bazı oyuncular tekrar kadroya katılacak. Kadro kalitemiz genişleyecek. Üç kulvarda gidiyoruz. Gideceğimiz noktaya kadar devam edeceğiz. İlk önceliğimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa’da da belki hayal olacak ama bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımla sürekli bunu konuşuyoruz. Bunu da başarabiliriz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Umarım bunu da başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.

İSMAİL YÜKSEK: YARIN İÇİN HAZIRIZ

İsmail Yüksek, mücadeleyle ilgili, "İlk maç çok iyi konsantrasyonla başladığımız ve istediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette bir avantaj sağladık. Ama tabi futbolseverlerin bildiği üzere futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz. Biz yine aynı ciddiyetle başlayıp, aynı ciddiyetle bitirip ülke futboluna katkı sağlayacak bir galibiyet hedefliyoruz. Bunun için buradayız. Çalışmalarımıza gayet iyi bir şekilde başladık ve bitirdik. Yarın için hazırız" değerlendiremsinde bulundu.

"ASLA PES ETMEYEN BİR OYUNCUYUM"

Takıma çok değerli isimlerin transfer edildiğini belirten İsmail Yüksek, "Çalışmayı seven asla pes etmeyen bir oyuncuyum. Yeteneklerini kanıtlamış isimler. Bize katkıları oluyor. Saha içinde ve dışında iyi de anlaşıyoruz. Benimle de özel ilgileniyorlar. Kendim için de kulübüm içinde önemli bir sezon. Dokuz yıldır hasret olduğumuz bir kupa var. Ben ve takım arkadaşlarım odaklanırsak hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları

-Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'in açıklamaları