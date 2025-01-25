İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaştı.

63 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, İran ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN ESKİ TAKIMI

Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Kartal'ın iki dönem çalıştırdığı Fenerbahçe, eski hocası için tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KARTAL'DAN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap veren İsmail Kartal ise "Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe’ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum" sözleriyle teşekkür etti.

2014-15 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Erzurumspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev yapmıştı.