İsmail Kartal Persepolis'le ilk maçına çıktı: Maç sonucu ne oldu? İsmail Kartal'dan ilk fotoğraflar

2023/2024 döneminde Fenerbahçe'de 99 puan toplayarak takımını 2. sıraya taşıyan İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı ve ilk maçına çıktı. Peki İsmail Kartal nasıl karşılandı ve ilk maçı nasıl sonuçlandı? İsmail Kartal'dan ilk fotoğraflar ve çıktığı ilk maç ve sonucuna dair detaylara bakalım:

İSMAİL KARTAL'IN İRAN'DA ÇIKTIĞI İLK MAÇ SONUCU

İsmail Kartal, İran'da Persepolis takımının başındaki yerini aldı. Taraftarlar, İsmail Kartal'ı coşkuyla karşıladı.

İRAN LİGİ PUAN DURUMU

İsmail Kartal'ın ilk maçına çıktığı Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup ederek 4. sıraya yükseldi. Persepolis, 10 kişi kalarak aldığı bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı ve liderle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

PERSEPOLİS'İN MAÇI NE ZAMAN?

Persepolis, önümüzdeki maçını 31 Ocak Cuma günü saat 16:45'te ligin üçüncüsü Fooland ile oynayacak.