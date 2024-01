İsmail Kartal: Rakibi ceza sahamıza hiç sokmadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Rakibi kendi ceza sahamıza hiç sokmadık. Son 25 günde 6’ncı maçımızı oynadık. Bu kolay bir şey değil. Yüksek tempo ile 5-6 tane net pozisyon yakaladık. Sonuçta bugün 3 puanı aldık” dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, “Son haftalarda iyi oynayan, mücadele gücü yüksek bir takıma karşı nasıl ileri uçta daha becerikli oluruz, bunlara çalıştık. Maça iyi başladık. İlk yarı güçlü oyunumuzu oynamaya çalıştık. İlk yarıyı 2-1 kapattık. İkinci yarı da baskımız sürdü. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibi kendi ceza sahamıza hiç sokmadık. Son 25 günde 6’ncı maçımızı oynadık. Bu kolay bir şey değil. Yüksek tempo ile 5-6 tane net pozisyon yakaladık. Sonuçta bugün 3 puanı aldık. Güzel oyun ve mücadele ile günü kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.



“DZEKO, 2-3 HAFTADIR DURAĞAN GÖZÜKÜYOR AMA SAVUNMAYA YARDIM EDİYOR”

Santrfor pozisyonunda önümüzdeki maçlarda değişiklik yapıp yapmayacağıyla ilgili gelen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi:

“Oyun sistemi her an değişmez. Akan oyunda değişiklikler yapıyoruz. Oyuncular üzerinden değişiklikler olabilir. Dzeko, 2-3 haftadır durağan gözüküyor ama savunmaya yardım eden, bağlantılar yapan bir durumda. Michy de girdiğinde takım için mücadele ediyor. Şu an o bölgede bir problem olduğunu düşünmüyorum.”

“BAZI OYUNCULARA ÇOK FAZLA YÜK BİNDİ”

Yoğun maç temposunda bazı oyuncuların yorgun olduğunu belirten ve kaçırdıkları gol pozisyonları için yorgunluğun bir sebep olabileceğini aktaran Kartal, “Bu doğru olabilir. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncularımız yorgunluk sinyalleri verdi. Bu aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel taraf bizim için. Bazen 1-0 kazanmak da çok önemlidir. Tabii ki 4-5 farklı da kazanmak isteriz. Sonuçta Samsunspor maçında 2’yi 3’ü bulabilirdik ama önemli olan 1-0 bitirebilmekti. O gün bitiremedik. Bugün 2-1 bitirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Mario Branco ile karşılaşmanın ardından konuştuğunu ve kadrodan ayrılması gündemde olan yabancı oyuncularla alakalı kesinleşen bir durum olmadığını söyledi. Yerli bir santrfor transferi yapmak istediklerini ve bu konuda çalışmalar olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, penaltıya sebebiyet veren Dominik Livakovic ile ilgili ise “Livakovic geldi, özür diledi. Kalede kalması bizim için daha doğru olurdu ama çıkmayı tercih etti. Futbolda böyle şeyler var” dedi.

“BU OYUNCULARLA SAMİMİ OLMANIZ GEREKİYOR”

Fenerbahçe’de görev verdiği her oyuncudan verim aldığının hatırlatılması üzerine ise Kartal, rotasyon yaparken sebeplerini oyuncularına samimi bir şekilde anlattığını vurguladı. Kartal, “Bu zor bir iş. Her futbolcu oynamak istiyor. Bu oyuncularla samimi olmanız gerekiyor. Biz de onlarla konuşuyoruz. Birini dinlendiriyor, birini oynatıyoruz. Onları ikna ederek orta yol buluyoruz. Bu şekilde de maçlara oyuncularımı hazırlıyorum” açıklamasında bulundu.

İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci’yi bugün tercih etmemesi ile ilgili gelen bir soruyu ise “Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu” şeklinde cevapladı.

“İNŞALLAH BU GÜZEL İSTATİSTİKLERİ ŞAMPİYONLUK İLE TAÇLANDIRIRIZ”

Fenerbahçe’nin bu sezon resmi maçlarda 101 gole ulaşmasının hatırlatılması üzerine ise Kartal, “Avrupa’da en çok gol atan takım Fenerbahçe’ymiş. Daha sonra sırasıyla Liverpool ve Bayer Leverkusen geliyormuş. İçeride arkadaşlar bunu söyledi. Bunlar güzel şeyler. Önemli olan şampiyon olmamız. İnşallah bu güzel istatistikleri şampiyonluk ile taçlandırırız” açıklamasında bulundu.

