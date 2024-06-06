İsmail Kartal Suudi Arabistan iddiasını doğruladı

Fenerbahçe'deki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Suudi Arabistan kulüplerinin kendisini aradığını doğruladı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sezonu sonu görveden ayrılan İsmail Kartal, kendisine Suudi Arabistan kulüplerinden ilgi olduğunu doğruladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawoun’dan bir menajerin kendisine ulaştığını söyledi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu’na konuşan İsmail Kartal “Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim” açıklamasında bulundu.