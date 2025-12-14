İsmail Kartal’a İran’dan bir talip daha

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili İran basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Persepolis’te görev yapan ve haziran ayından bu yana boşta olan tecrübeli çalıştırıcıya, bu kez İran Gulf Pro Ligi ekiplerinden Tractor’ün ilgi gösterdiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Tractor, bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çiziyor. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen İran temsilcisi, 18 puanla altıncı sırada yer alırken, teknik direktör Dragan Skocic’in geleceği de tartışma konusu oldu.

Tasnim’de Hatam Shiralizadeh imzasıyla yayımlanan haberde, Tractor yönetiminin Skocic ile yolları ayırmayı değerlendirdiği ve Hırvat teknik adamın yerine İsmail Kartal’ın gündeme geldiği belirtildi.

16 MAÇTA 28 PUAN

Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında görev yaptığı Persepolis’te toplam 16 maça çıktı. Deneyimli teknik direktör bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak görev süresini tamamladı.

İran’da geçirdiği kısa döneme rağmen olumlu bir izlenim bırakan Kartal’ın, yeniden aynı lige dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.