İsmail Küçükkaya aktardı: Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında 'İmamoğlu' görüşmesi
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüştü. Özel, "İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?" dedi. Yavaş ise "Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil" ifadelerini kullandı.
CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için süreç başladı. Parti, cumhurbaşkanı adayını kayıtlı üyelerinin oy kullanacağı ön seçimle belirleyecek.
Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Küçükkaya, "Birkaç kaynaktan teyit ettim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ile konuşuyorlar. Bak diyor 'İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Şimdi şunu tartışıyoruz' diyor. 'Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?' diyor. Ben bunu teyit ettim. Yalanlayabilirler ama. Ben bunu teyit edilmiş bilgi olarak açıklayayım" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'ın "Bunu doğru bulmuyorum" dediğini aktaran Küçükkaya, şunları söyledi: "Politik olarak da yanlış bir tutum olur bu" diyor. Ve Özel'e dosyaları veriyor. Bakın diyor 'Ben Ankara'da şu kadar kişiye yardım ediyorum. Ekonomi önde gelen gündem, daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil' diyor. 'Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil' diyerek buna karşı çıkıyor."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi sürecinin başladığını açıklamaıştı.
Partinin tüm organlarıyla İstanbul'da bir dizi toplantı yaptıklarını, olgunlaşan tüm fikirleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu ile değerlendirdiklerini anlatan Özel, "Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da 'partim bana bir görev verirse' diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum" demişti.
Artık yeni bir takvimi başlattıklarını ve yeni bir çağrı yaptıklarını belirten Özel, sandık görevlilerinin tespitinden, sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar parti programını bir iktidar ve hükümet programına dönüştüreceklerini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği yeni bir sürecin ilk gününde olduklarını belirten Özel, "Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıkları tamamlayarak, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte 'biz hazırız' demek için bugün başlıyoruz." diye konuşmuştu.
Özel, şunları kaydetmişti:
"Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil, parti meclisi değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan, bugün tweet atmaya insanların korktuğu, mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığın, diplomanın yok sayıldığı, sosyal yardımların bile parti aidiyetine göre bakılıp aç bırakıldığın, soğukta bırakıldığın bir süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte, 'ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum, bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp gün ve tarih belirlendiğinde, o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum, sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyorum. Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanacaktır. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz, iktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Biz hazırız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Yolumuz açık olsun."