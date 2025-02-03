İsmail Küçükkaya aktardı: Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında 'İmamoğlu' görüşmesi

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için süreç başladı. Parti, cumhurbaşkanı adayını kayıtlı üyelerinin oy kullanacağı ön seçimle belirleyecek.

Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Küçükkaya, "Birkaç kaynaktan teyit ettim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ile konuşuyorlar. Bak diyor 'İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Şimdi şunu tartışıyoruz' diyor. 'Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?' diyor. Ben bunu teyit ettim. Yalanlayabilirler ama. Ben bunu teyit edilmiş bilgi olarak açıklayayım" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın "Bunu doğru bulmuyorum" dediğini aktaran Küçükkaya, şunları söyledi: "Politik olarak da yanlış bir tutum olur bu" diyor. Ve Özel'e dosyaları veriyor. Bakın diyor 'Ben Ankara'da şu kadar kişiye yardım ediyorum. Ekonomi önde gelen gündem, daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil' diyor. 'Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil' diyerek buna karşı çıkıyor."