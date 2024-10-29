İsmail Küçükkaya canlı yayında bozkurt işareti yaptı

İsmail Küçükkaya, bugün Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programında MHP geleneğiyle özdeşleşen bozkurt işaretini yaptı.

Programda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı göstermeden önce bozkurt işareti yapan İsmail Küçükkaya, yönetmenden kendisini yakın çekime almasını istedi.

Küçükkaya daha sonra, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur” dedi.

Bu sırada ekrana MHP’ye yakınlığıyla bilinen medya organı Bengü Türk’ün Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işaretli fotoğrafının üzerine “Yap bir bozkurt dünya görsün” yazdığı sosyal medya paylaşımı getirildi.

Bayraktar’ın videosunun da gösterilmesinin ardından İsmail Küçükkaya, “Gerçekten enteresandı” yorumunda bulundu.

BOZKURT İŞARETİ TARTIŞMASI

Bozkurt işareti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takım oyuncusu Merih Demiral’ın gol sevinciyle gündeme gelmişti.

Bozkurt işaretinin “Türklüğe ait bir simge” olduğu iddia edilse de işaret Türkiye'de MHP'nin sembolü ve siyasi imzası olmasıyla ünlendi.

Türkiye siyasetinde bozkurt işareti 1990’lı yıllarda ortaya çıktı ve ilk olarak eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından kullanıldı. Türkeş’in bu işareti Azerbaycan’da görüp benimsediği biliniyor.

1990’lı yıllardan önce MHP tarafından da kullanılmayan, Türkiye’de yaygın olarak kullanıldığına dair herhangi bir fotoğraf ya da belge de bulunmayan bozkurt işareti, o yıllardan günümüze hem MHP hem de gençlik yapılanması Ülkü Ocakları tarafından kullanılan bir sembol oldu.