İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli kulisi: Bugün açıklama yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski danışmanı Mümtaz'er Türköne’nin "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek" açıklaması üzerine bugün yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

MHP kaynaklarından aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaşan gazeteci İsmail Küçükkaya, "T24’te yayımlanan söyleşi gün boyu tartışıldı. MHP’li kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Bahçeli’nin bu iddialara bugün yazılı bir açıklamayla yanıt vermesi bekleniyor" dedi.

MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE: BAHÇELİ TÜRKİYE’Yİ ERKEN SEÇİME GÖTÜRECEK

Dün (21 Nisan) T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan yazar Mümtaz'er Türköne, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm sürecini engelleyeceğini ve bu sürecin Bahçeli’yi erken seçim çağrısı yapmaya yönlendireceğini ileri sürmüştü.

Türköne, şunları söylemişti:

"Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek. Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak çünkü daha önce anlattığım gibi hukuka dönüşün kendi hegemonik gücünü tırpanlayacağını ve kendini enterne edeceğini düşünecek. Bu yüzden de süreci küçük küçük tırpanlayarak sona erdirmeye çalışacak. Yani aslında Erdoğan çözüm sürecinin kendisine değil bu sürecin kendisine hukuk dayatacak olmasına karşı. Söyledim, hukuka dönüş olmadan da çözüm sürecinin başarılı olma ihtimali yok. O zaman da Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürmek zorunda. Çünkü çözüm sürecinin önü ancak o zaman açılır."