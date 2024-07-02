İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği Antalya'da girdiği denizde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın hayatını kaybeden annesi Halise Küçükkaya, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Halise Küçükkaya tatil için gittiği Antalya'da bir otelin sahilinde girdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dört çocuk annesi Halise Küçükkaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine getirildi. Cenaze töreni öncesi Halise Küçükkaya'nın çocukları Mustafa Makas, İsmail Küçükkaya, İlyas Küçükkaya ve Semra Küçükkaya, Simav Belediyesi Kültür Sarayı'nda taziyeleri kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Simav Belediye Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra ailenin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye ziyaretine katıldı.

Hayatını kaybeden Halise Küçükkaya için Halil Ağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Küçükkaya'nın cenazesi Yenimahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.