İsmail Saymaz: CHP Genel Merkezi, önceki geceye dek İYİ Parti’den jest bekledi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez'i aday olarak göstermesine ilişkin, "CHP Genel Merkezi’nin önceki geceye dek İyi Parti’den Balıkesir için jest beklediğini öğrendim" dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez'i aday olarak göstermesini köşesine taşıdı.

Saymaz, bugünkü yazısında, "Millet İttifakı, 2019’daki seçimde Balıkesir’i İyi Parti’den İsmail Ok’a bırakmıştı. Ok, seçimi kaybettiği gibi, birkaç ay sonra Akşener’i eleştirerek, AK Parti’ye geçmişti. Halbuki İyi Parti Ok’u dayatmasa seçimi CHP’li Ahmet Akın kazanabilirdi" dedi.

"İyi Parti, CHP ile ittifakı savunan Çömez’i aday çıkararak, AK Parti’nin elini rahatlattı" diyen Saymaz, "Çömez, AK Partililerden çok, milliyetçi ve sosyal demokrat seçmenden oy alabilecek bir siyasetçi. Giden, yine muhalefetten..." ifadelerini kullandı.

Saymaz, şunları aktardı:

"Bu arada, CHP Genel Merkezi’nin önceki geceye dek İyi Parti’den Balıkesir için jest beklediğini öğrendim.

Fazla mı iyi niyetliler...

Yoksa göründüğünden daha mı saflar?

Bilemedim."