İsmail Saymaz, Gökhan Zan ile yaptığı görüşmeyi aktardı: Bir kayda montaj dedi, diğerinin içeriğini doğruladı

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin yankıları sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Zan hakkında "3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığı" ve "Gökhan Zan'ın spor yorumculuğu yapmak istediğine" ilişkin iki iddianın olduğunu aktardı. Gökhan Zan'la görüşen Saymaz, Zan'ın "Para alışverişi" kaydının montaj olduğunu söylediğini ifade etti. Saymaz, Zan'ın spor yorumculuğu ile ilgili iddiaya ilişkin, "Konuşmanın içeriğini doğrulayan cevaplar verdiğini" söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu.

TİP'ten yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" denildi.

Açıklamada, "En ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÖKHAN ZAN HAKKINDA İDDİALAR

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de TİP yetkilileri ve Gökhan Zan'la yaptığı konuşmayı aktardı.

İddiaları aktaran Saymaz, şunları anlattı:

"TİP'li kaynakların aktardığına göre Gökhan Zan bir süre önce sosyal medyadan Turgay Kocakaya isimli bir kişiyle ilişki kuruyor. Daha sonra iddiaya göre Turgay Kocakaya, Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'yle bir pazarlığa girdiğini iddia ediyor. Daha sonra kendisi AK Parti İl Binası'ndaymış gibi ya da oradan arayarak bir pazarlık yaptığını söylüyor. 3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığını iddia ediyor. İddiaya göre Gökhan Zan da 'Bu 5 olmaz mı?' diye cevap verdiği söyleniyor. Bunu daha sonra Turgay Kocakaya'nın bir başka görüşme yaparken, bu görüşmeyi görüntülü şekilde kaydettiği ve Gökhan Zan'a şantajda bulunduğu iddia ediliyor. Bu görüşme dışında bir başka görüşme daha olduğu ifade ediliyor. Bu telefon kaydında ise seçim sonrasında TRT'de ve başka kanallarda Gökhan Zan'ın spor yorumculuğu yapmak istediğine dair konuşmalarının yer aldığı iddia ediliyor.

Ses kayıtlarının TİP Genel Merkezi'ne geldiğini belirten Saymaz, "TİP bu iki kaydı da dinliyor ve daha sonra Gökhan Zan'la görüşüyorlar. Gökhan Zan birinci kayıttaki para alışverişi iddiasını tümüyle reddediyor."

ZAN: ŞANTAJ YAPILDI

Gökhan Zan'la yaptığı görüşmeyi aktaran Saymaz, Zan'ın "Turgay Kocakaya tarafından şantaj yapıldığını ve böyle bir kaydın Kocakaya tarafından montaj yoluyla üretildiğini" söylediğini aktardı.

Spor yorumculuğu ile ilgili ses kaydına ilişkin Gökhan Zan'ın kendisine doğrudan 'montaj' demediğini ifade eden Saymaz, "Konuşmanın içeriğini doğrulayan cevaplar verdi. Ancak o tümüyle kumpasa uğradığını düşünüyor."

TİP İNANDIRICI BULMADI

Saymaz'a konuşan TİP yöneticileri ise ses kaydının montaj olduğuna ilişkin iddiayı inandırıcı bulmadıklarını, zaman zaman Türkçe, zaman zaman Arapça konuşulan ses kaydının montaj olma ihtimalinin zayıf olduğunu aktardı. Gökhan Zan'la yapılan görüşmenin ardından adaylıktan çekilmesi kararı alındı.