İsmail Saymaz: Hakan Fidan'ın "KAAN" açıklaması soğuk duş etkisi yarattı, zihinleri kemiren üç kuşku var

Gazeteci İsmail Saymaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yerli muharip savaş uçağı KAAN'ın motor lisansının ABD Kongresi'nde onaylanmadığı için üretiminin durdurduğunu açıklamasının "Beştepe ve AK Parti'de soğuk duş etkisi yarattığını" yazdı.

Saymaz, halktv.com.tr'deki bugünkü yazısında Beştepe’ye yakın bir kaynağının Fidan'ın açıklamalarına çok tepkili olduğunu belirtti.

Hükümete yakın bir isim, Saymaz’a yaptığı açıklamada, “Hakan Fidan, KAAN’ı planöre çevirdi” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİNE GÖLGE Mİ DÜŞTÜ?

Bazı AKP çevreleri, Fidan’ın açıklamalarının, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde elde ettiği diplomatik kazanımları gölgede bıraktığını düşünüyor. Aynı kaynaklara göre Fidan, bu sözleriyle hem Erdoğan’ın ziyaretini gölgeledi hem de kendisini ön plana çıkardı.

AKP'ye yakın bazı isimler, yaşanan gelişmeleri parti içindeki "Erdoğan sonrası" senaryolarıyla ilişkilendiriyor. Bir kaynak, "Bana Erdoğan sonrasına dair ekipler arasında kavga başladığını düşündürdü" yorumunu yaptı.

ÜÇ KRİTİK SORU

İktidar kulislerinde konuşulanlara göre, AK Parti ve Beştepe’de şu üç kritik soru gündemde:

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile Dolmabahçe’de gizli bir görüşme yaptığı bilgisi kim tarafından sızdırıldı? Görüşmede, Erdoğan’ın “Bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız” dediği öne sürülüyor.

• ABD dönüşü Erdoğan’a uçakta yöneltilmesi planlanan gazeteci sorularının listesi, gazeteci Faruk Bildirici’ye kim tarafından gönderildi? Bu olayın ya uçaktaki gazetecilerden biri, ya da İletişim Başkanlığı kaynaklı olabileceği ileri sürülüyor. İktidar yanlısı yazar Mehmet Çek, “Bu organize bir operasyondur ve hedefinde yeni İletişim Başkanı var” diyerek dikkatleri eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ekibine yöneltti.

• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, neden KAAN projesiyle ilgili böylesine kritik ve moral bozucu bir açıklama yaptı?