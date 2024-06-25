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İsmail Saymaz Halk TV'ye geçti

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye katıldığını duyurdu.

Medya
  • 25.06.2024 14:12
  • Giriş: 25.06.2024 14:12
  • Güncelleme: 25.06.2024 15:13
Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz Halk TV'ye geçti

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye geçtiği açıklandı.

Sözcü TV'de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazan Saymaz'ın Halk TV'ye dahil olduğunu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş duyurdu. 

Toktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.

SAYMAZ'DAN AÇIKLAMA

İsmail Saymaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"15 aydır çalıştığım Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. 
Sözcü Ailesi’ne teşekkür ederim. 1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım. Yazı ve haberlerime Halk.tv.com.tr sitesinde devam edeceğim. Halk TV’de, kaldığımız yerden devam… Yolumuz açık olsun."

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