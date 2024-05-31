İsmail Saymaz: Hırvat baron tutukluyken sahte kimliğiyle şirketini sattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakalandığını duyurduğu Christijan Palic isimli Hırvat baronun, tutukluyken sahte kimliği ile şirketini sattığı ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz, "Halen Geri Gönderme Merkezi’nde tutuklu bulunan baron, Martin Toplanaj adına düzenlenmiş sahte kimlikle şirketini nasıl satabiliyor?" diye sordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, adı Christijan Palic olarak açıklanan ancak Türkiye’ye Martin Toplanaj adıyla giren Hırvat baronun tutukluyken sahte kimliği ile şirketini sattığını duyurdu.

Saymaz yetkililerin, mallarına tedbir konmadığı için Palic’in şirketini satabildiğini ifade ettiğini aktardı.

Saymaz, bugünkü yazısında gözaltına alınarak şuanda Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan söz konusu Hırvat baronla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Martin Toplanaj, Palic’in Türkiye’ye girerken kullandığı sahte pasaportundaki adıydı.

Toplanaj, bu sahte kimlikle üç yıl önce Türkiye’ye gelerek, 23 Aralık 2021’de Zorlu Center’den daire satın aldı. Daire için 13.600.000 TL ödedi. Geçici ikamet için başvurdu. Toplanaj’a 24 Ağustos 2022’den 24 Ağustos 2023’e kadar izin verildi. Toplanaj, 14 Ekim 2022’de Türk vatandaşı olmak için İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Vatandaşlık alabilse ‘Mert Yusuf Toplanay’ ismini kullanacaktı. Bekleme sürecindeydi.

Adana’da kurulu bulunan ve 47 ülkeye ihracat yapan ‘CSA Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin en büyük hissedarı oldu. Ortaklık 27 Aralık 2022’de tescil edildi. Başlangıçta şüphe çekmedi. Çünkü paralar Ziraat Bankası, İş Bankası ve Albarakatürk üzerinden transfer ediliyordu. Haziran 2023’e gelindiğinde, Türk ortağı hesaplarda tutarsızlık sezdi. Satış fiyatları üretim maliyetinin çok altındaydı. Para aklandığından kuşkulandı. Hisselerini 18 Eylül 2023’te Toplanaj’a satarak, ‘CSA’ ismini ve markaları alarak, şirketten ayrıldı. Toplanaj, şirketin adını ‘Glomar Bitkisel Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaparak, yoluna devam etti. Bir ay sonra gözaltına alındı.

Martin Toplanaj, gerçek adı ile Christijan Palic, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne kondu. Palic, içeride yatarken... Toplanaj, dışarıda ticaret hayatına devam etti. Glomar’ın mallarını bir ay içersinde sattı. Ardından Glomar’ı 1 Şubat 2024’te 185 milyon TL’ye Hollanda’da ikamet eden Hırvat asıllı Hollanda vatandaşı Stjepan Rako’ya devretti. Toplanaj, yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı.”

Saymaz, şu soruları gündeme getirdi:

“Mavi Bülten ile aranan Palic, nasıl sahte pasaportla ev satın alabilir, oturum izni elde edebilir, vatandaşlığa başvurabilir?

Oturum izni ve vatandaşlık başvurusu için parmak izi alınıyor. Parmak izi alındıktan sonra, arandığı ve sahte pasaport kullandığı ortaya çıkmalıydı. Gel gör ki Palic, hiçbir engele takılmadan, bir yıllık oturum izni almış ve az kalsın Türk vatandaşlığı hakkı kazanıyormuş. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Sistemde açık mı var?

Yoksa bazı kamu görevlileri rüşvet karşılığında Palic’e yol mu verdi? Halen Geri Gönderme Merkezi’nde tutuklu bulunan baron, Martin Toplanaj adına düzenlenmiş sahte kimlikle şirketini nasıl satabiliyor?

Palic, yakalandıktan sonra bu sahte adın kullanılmaması gerekmez mi?

Peki, Palic’in şirketini sattığı Stjepan Rako, gerçek bir kişi mi? Yoksa Palic’in kullandığı sahte kimliklerden biri mi?"