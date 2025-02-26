İsmail Saymaz: Hulusi Akar’ın kızına işleyen zamanaşımı İmamoğlu'na gelince kesiliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarıyla başlatılan 'diploma' soruşturması sürerken gazeteci İsmail Saymaz, bir önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızının biyoloji bölümünden tıp fakültesine geçişini hatırlattı.

Halk TV'deki köşesinde, söz konusu gelişme hakkında açılan soruşturmanın 9 yıl sonra 'zamanaşımı' gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatan Saymaz, şunları kaydetti:

"Nitekim, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızı, ABD’de biyoloji okurken, denkliği olmadığı halde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girip mezun oldu ve doktorluğa başladı. Dokuz yıl sonra açılan soruşturma zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı."

İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında geçiş kriterleri arasında bir üniversitenin YÖK tarafından tanınması gibi bir şart olmadığını da vurgulayan Saymaz, şunları yazdı:

"Bir an için İBB Başkanı’nın YÖK kararlarına ve usule aykırı şekilde geçiş yaptığını varsayalım. Yetki gaspı yok ki, işlem hiç olmamış kabul edilsin. Sahtecilik yok ki, iptal edilsin. İdari bir hata varsa Danıştay kararlarına göre 60 gün içerisinde kararın geri alınması gerekirdi. Alınmazsa kazanılmış hak sayılır.

Nitekim, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızı, ABD’de biyoloji okurken, denkliği olmadığı halde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girip mezun oldu ve doktorluğa başladı. Dokuz yıl sonra açılan soruşturma zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı. Akar’ın kızı için şakır şakır işleyen zamanaşımı İmamoğlu’na gelince kesiliyor."