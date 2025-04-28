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İsmail Saymaz'ın adli kontrole itirazı reddedildi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin başvurusu savcılık tarafından reddedildi.

Güncel
  • 28.04.2025 10:40
  • Giriş: 28.04.2025 10:40
  • Güncelleme: 28.04.2025 10:45
Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz'ın adli kontrole itirazı reddedildi
Fotoğraf: DepoPhotos

19 Mart’ta gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin başvurusu savcılık tarafından reddedildi.

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Saymaz'ın özgürlüğüne kavuşmak için gün saydığını söyleyerek hakkındaki son gelişmeyi aktardı.

Küçükkaya, savcılık ve avukatlarının adli kontrol şartlarının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, "Avukatları başvurdular mahkemeye bu elektronik kelepçenin kaldırılması ve adli kontrol şartlarının kaldırılması için, özgürlüğüne kavuşması için. Fakat mahkeme bunu reddetti" dedi.

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