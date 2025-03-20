İsmail Saymaz'ın avukatından açıklama: Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah'tan öğreniyoruz

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan, Saymaz'ın durumuyla ilgili konuştu.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Aslı Kazan, gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini ve savcının bir an önce ifade alması için çalışacaklarını söyledi.

"BİZİMLE PAYLAŞILMAYAN BİLGİLERİ SABAH’IN HABERİNDEN ÖĞRENİYORUZ"

"İsmail neyle suçlandığını biliyordu ama soruşturmanın detaylarına vakıf değildi" diyen Aslı Kazan, şu açıklamalarda bulundu:

"Savcının bir an önce ifade alması için baskı kurmaya çalışacağız. Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah’ın haberinden öğreniyoruz. İsmail elbette dışarıda olanları çok merak ediyor. İsmail neyle suçlandığını biliyordu ama soruşturmanın detaylarına vakıf değildi. Bize soruyordu, biz Sabah’ın haberinden İsmail’in nelerle suçlandığını kimle kaç kez telefonda görüştüğünü öğrenmiş olduk. Bununla ilgili İsmail’in yazdığı uzun bir yanıtı da sosyal medyadan paylaşmıştım."

Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Aslı Kazan "İsmail’in zaten kaçma şüphesi yok. İBB’ye yönelik mali şube operasyonuyla hiçbir ilgisi yok" dedi.

"İSMAİL GEZİ SÜRECİNDE AKTİF OLARAK GAZETECİLİK YAPMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yaptığı suçlamalara ilişkin, "İsmail, Osman Kavala ile görüşme yaptığını söyledi. Çiğdem Mater ve eşinin arkadaşı olduğunu ve görüşmeler yaptığını da söyledi. Ben uzun yıllardır İsmail’in arkadaşıyım. İsmail Gezi sürecinde aktif olarak gazetecilik yapmıştır" şeklinde konuştu.

"SAYMAZ’IN ETKİLİ GAZETECİLİK YAPMASINI İSTEMEDİLER"

Aslı Kazan, Saymaz ile İBB operasyonunun aynı sabah yapılması hakkında ise, "İBB operasyonuyla eş zamanlı operasyon yapılmasının tek sebebi İBB operasyonu sırasında İsmail Saymaz’ın etkili gazetecilik yapmasını istemediler" dedi.