İsmail Saymaz'ın yurtdışına çıkışına izin verilmedi, pasaportuna el kondu

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yurtdışı yasağı konduğunu yurtdışına çıkmak isterken öğrendiğini açıkladı. Saymaz, pasaportuna da el konduğunu bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan İsmail Saymaz, söz konusu gelişmeye tepki gösterdi ve "Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" dedi.

İsmail Saymaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."