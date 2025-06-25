İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP'li isme "Benim gelmemin ne zararı var?" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında 'mutlak butlan' riski ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumda partinin başına geçebilme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li il başkanına "Benim gelmemin size ne vararı var?" dediğini aktardı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan İsmail Saymaz, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU, MİTİNGLERİ DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Saymaz, ikilinin görüşmesine ilişkin şunları aktardı:

"İl başkanlarının genel merkeze destek açıklamasından sonra Ümit Erkol, randevu alarak 21 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na gidiyor. 'Özel ile yan yana gelip karar alın, biz ne olursa olsun ona uyalım ama kararı beraber alın, biz de bu krizi atlatalım' diyor.

Kılıçdaroğlu cevap vermiyor, sessizlikle izliyor ve şöyle söylüyor: Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var? Ben zaten partinin genel başkanıyım, ne zararım olacak ki, diye tepki veriyor.

Bu görüşme sırasında hatta duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını söylüyor."