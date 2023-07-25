İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu ile Gökhan Günaydın görüştü, yasak kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz, sızdırılan zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve 'MYK toplantısına katılmama yasağı'nın kaldırıldığını aktardı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, sızdırılan zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yapılan zoom görüşmesine katılan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladığı öne sürülmüştü.
Günaydın'ın bu karara uymayacağı belirtilirken, yeni bir gelişme yaşandı.
Saymaz, Sözcü'deki yazısında, "CHP, Lozan Anlaşması'nın 100. yıldönümü gerekçesiyle MYK'yı çarşamba gününe erteleyerek, krize geçici bir çözüm buldu" dedi.
"Günaydın, gün içerisinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek düşüncelerini aktardı" diyen Saymaz, "Günaydın hakkındaki yasak kaldırıldı" bilgisini verdi.