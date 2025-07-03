İsmail Saymaz: Muhammed Yakut ölümünden saatler önce beni aradı

Gazeteci İsmail Saymaz, Almanya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten iki gün sonra kalp krizi sebebiyle yaşamını yitiren Muhammed Yakut’un kendisini ölümünden saatler önce telefonla aradığını yazdı.

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi günü. Saat 17.07. WhatsApp’ıma Almanya’ya ait bir numaradan şu mesaj düştü:

‘Ben Muhammed Yakut, ararsanız sevinirim, önemli.’

Mesajı görünce şaşırdım. Çünkü Yakut’un 30 Nisan’dan beri Hollanda’da tutuklu olduğunu biliyordum. Demek, tahliye edilmişti.

Aradım. Telefonu Yakut açtı. Sesi, yoğun bakımdan çıkmış bir hasta kadar yorgun ve bitkin geliyordu. Bir-iki saat önce salıverildiğini söyledi. Türkiye’den bir gazeteciye ulaşıp numaramı bulmuş.

İçeride çok sıkıntı çektiğini, 15-16 kilo verdiğini söyledi. “İki gün sonra önemli açıklamalar yapacağım” dedi. Ne söyleyecek, çok merak ediyordum.”

Saymaz, yazısında aktardığına göre Yakut'un suikast girişimi sebebiyle başka bir cezaevine konuldu.

30 Haziran’da tahliye edilen Yakut, sonrasında Almanya'nın Duisburg kentine geçti.

"BİR SAAT ÖNCE ÖLDÜ" DEDİLER

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Akşam 19 sularında koruması ve şoförü geldi.

Bir Türk’e ait ‘Happy Garden’ adlı mekana doğru yola çıktılar. Bu mekanın bir bölümü restoran, bir bölümü ise saunaydı.

Yakut, 'Birisiyle konuşmaya gideceğim' dedi. Mekana 50 metre kala araçtan indi.

Korumasıyla birlikte yürüdü. Onları mekanın önünde bir Türk karşıladı.

Yakut, 'İçerisi sağlam mı?' diye sordu. Adam 'Sağlam' dedi. Yakut, korumasına “Bekleyin, bir iki saate geleceğim” dedi. İçeri girdi.

Saat 21.30 sularında korumasını aradı. 'Arkadaşımla konuşacaklarımız var, bekleyin' dedi.

Fakat 01.00’e kadar ses çıkmadı. Koruması ve şoförü kapıya gittiğinde mekanın kapanmak üzere olduğunu gördü. Garson 'Kimi arıyorsunuz?' diye sordu. Onlar Yakut’u tarif edince 'Bir saat önce öldü' dedi. Gerçekten de koruma ve şoför beklerken mekana ambulans gelmişti. Fakat ambulansın Yakut için geldiğini düşünmemişlerdi.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Yakınları Yakut’un restoranda tek başınayken kalp krizi geçirip öldüğünü iddia ediyor. Bir diğer kaynağım ise Yakut’un saunada aldığı kokainin hayatına mal olduğunu öne sürüyor. Yakut’un yakınları bu iddiayı reddediyor.

Bugün otopsisi yapılacak. Yarından sonra cenazesi İstanbul’a gönderilecek."

CEMİL ÖNAL 1 MAYIS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yakut için Interpol, Mayıs 2023’te kırmızı bülten çıkarmıştı. Yakut, Eylül 2023’te İspanya’nın kuzeyinde Santander kentinde polislerce yakalanmıştı. Yakut’un serbest bırakıldığı ve Almanya’ya gittiği belirtilmişti.

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal ile görüşmeye giderken tutuklanan Muhammed Yakut 'suikast girişimi' nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de öldürülen yasa dışı bahis baronu ve kumarhaneci Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal ise 1 Mayıs'ta Hollanda'da öldürülmüştü.