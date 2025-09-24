İsmail Saymaz: Sırada ABB'nin başka şirketleri var

Muhalefet belediyelerine yönelik saldırılarına devam eden iktidarın hedefi bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) oldu.

Konser harcamaları bahanesiyle yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyona yönelik tepkiler devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz köşe yazısında, sırada belediyenin başka şirketlerinin olabileceğini belirtti.

Saymaz halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında, "Kulağıma gelenler doğruysa sırada belediyenin başka şirketleri var. Örneğin, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’de 2021 ve 2022 yıllarında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası soruşturmaya konu edilebilir" diye yazdı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Dünkü operasyonda, yedisi belediye yöneticisi olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Bu şüphelilere zaten Yavaş tarafından el çektirilmişti.

Ne kaçtılar ne de belediyede himaye edildiler.

İfadeye çağırsalar giderlerdi.

Gel gör ki…

Sabah evlerinden gözaltına alındılar.

‘Parsel Parsel’ suçlamasına ve ‘Ankapark’taki rezalete rağmen Gökçek döneminde gerçekleştirilmeyen böyle bir baskın ve operasyon niçin Yavaş’a yapılıyor?

Bu, Yavaş’a “Geliyoruz” mesajı vermek değil midir?

Kulağıma gelenler doğruysa sırada belediyenin başka şirketleri var.

Örneğin, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’de 2021 ve 2022 yıllarında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası soruşturmaya konu edilebilir.

Bu operasyonlarla murat edilen, Yavaş’ın ‘dürüst ve güvenilir’ imajını sarsmak ve itibarını yok etmektir. Yavaş’ı bütün anketlerin birincisi ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı yapan, Beştepe’nin uykularını kaçıran, işte bu itibarıdır.

Yavaş, Özlem Çerçioğlu gibi altı metrekarede tutulma korkusuyla “Cumhurbaşkanı’nın himayesine” girmeyi kabul edecek biri olmadığına göre ABB duvarlarını dövecek dalgalara karşı hazırlık yapmalı.

Çünkü sıra O’na geliyor."