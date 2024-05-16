İsmail Saymaz: Soylu’ya yakın olan eski Ankara Emniyet Müdürü hakkında inceleme başlatıldı

Gazeteci ismail Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Saymaz, “Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor” diye yazdı.

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında iktidar aleyhine komplo kurdukları gerekçesiyle dün üçü polis müdürü dört kişi, bugün ise 3'ü sivil şahıs 1 komiser gözaltına alınırken, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığı iddia edildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını yazdı.

“Emniyet’teki iç savaşın su yüzüne çıktığını ve eski-yeni emniyet bürokrasisinin çarpıştığını” söyleyen Saymaz, “Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının beyin takımı dün gözaltına alınırken, karşı hamle gecikmedi” diye yazdı.

Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldığını aktaran Saymaz, "Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor. Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teftiş başlattığı iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın bugün yayımlanan yazısındaki ilgili kısım şöyle:

“Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının beyin takımı dün gözaltına alınırken, karşı hamle gecikmedi.

Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında müfettiş incelemesi başlatıldı.

Özel plaka tahsisinden alınan bağış niteliğindeki paraların Yılmaz’ın hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor.

Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teftiş başlattığı iddia ediliyor. ”

‘YOKSA MAFYA MI POLİSE VE İKTİDARA OPERASYON ÇEKİYOR?’

Saymaz, yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine bazı sorular da sordu:

“Sertçelik, kendi anlatımına göre 30 Kasım 2023’te Türkiye’den ayrıldı. İki hafta önce katıldığı gazeteci Erk Acarer’in Youtube yayınında Gizli Tanık M7 olduğunu ve firar ettiğini duyurdu. Yani, aslında altı aydır kayıp. Emniyet, Sertçelik’in kaçtığını ya da kaçırıldığını biliyormuş.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın şu sorulara cevap vermesi gerekiyor:

Gizli tanıktan haberdar mıydı?

M7’nin firar ettiğini ne zaman öğrendi?Komiser Demircan ile Sertçelik arasındaki, soruşturmanın iktidara yöneltildiği şeklinde yorumlanan ses kayıtlarından bilgisi var mıydı?

Polisler mi Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden iktidara darbe yapıyor?

Yoksa mafya mı polise ve iktidara operasyon çekiyor?”

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Ayhan Bora Kaplan davasında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Sertçelik'in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmıştı..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.