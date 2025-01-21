İsmail Saymaz: Sözcü yazarı Nedim Türkmen otel yangınında hayatını kaybetti

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in hayatını kaybettiğini paylaştı. Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamıyordu.

Saymaz paylaşımında, "Sözcü gazetesi yazarı, sevgili ağabeyim Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybetti. Türkmen Ailesi’ne ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yangının saat 03.27'de çıktığı açıklanırken henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gitti.

Otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındı.