İsmail Saymaz’dan Sözcü’ye veda: Yolculuğum bugün son buluyor

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında, Sözcü gazetesine veda etti. Halk TV'ye geçtiği açıklanan Saymaz, "Bize evlerini ve kalplerini açan, kendi evlatları bilen, her birini Cumhuriyet’in kalesi gördüğüm Sözcü okurları ve izleyicilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları yanıltmamış olmak, en büyük kıvancımdır" diye yazdı.

Yazı ve haberlerine Halk TV’de devam edeceği açıklanan gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’de kaleme aldığı son yazısında okurlarına veda etti.

“Türkiye’nin en çok okunan gazetesi Sözcü’de köşe yazarlığı yapmış olmaktan ve Sözcü TV’yi en çok izlenen televizyon kanallarından biri haline getiren ekibin içinde yer almaktan duyduğum gurur ve mutlulukla ayrılıyorum” diyen Saymaz, “Bize evlerini ve kalplerini açan, kendi evlatları bilen, her birini Cumhuriyet’in kalesi gördüğüm Sözcü okurları ve izleyicilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları yanıltmamış olmak, en büyük kıvancımdır. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

Saymaz bugün yayımlanan veda yazısında şunları yazdı:

"Yaklaşık 15 aydır süren Sözcü yolculuğum bugün son buluyor.

Türkiye’nin en çok okunan gazetesi Sözcü’de köşe yazarlığı yapmış olmaktan ve Sözcü TV’yi en çok izlenen televizyon kanallarından biri haline getiren ekibin içinde yer almaktan duyduğum gurur ve mutlulukla ayrılıyorum.

Bana bu fırsatı verdikleri için Estetik Yayıncılık’ın sahibi ve değerli işadamı Burak Akbay’a, Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a ve Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek’e teşekkür ederim.

Beraber yol yürüdüğümüz, güvenlik görevlisinden köşe yazarına, kat görevlisinden sunucusuna, şoföründen muhabirine, çaycısından editörüne, bütün Sözcü Ailesi’ne şükranlarımı ifade ediyorum.

Bize evlerini ve kalplerini açan, kendi evlatları bilen, her birini Cumhuriyet’in kalesi gördüğüm Sözcü okurları ve izleyicilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları yanıltmamış olmak, en büyük kıvancımdır.

Hakkınızı helal edin.

Kalın sağlıcakla... "

HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ TOKTAŞ DUYURMUŞTU

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye katıldığını duyurmuştu.

Toktaş, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı:

"15 aydır çalıştığım Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum.

Sözcü Ailesi’ne teşekkür ederim. 1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım. Yazı ve haberlerime Halk.tv.com.tr sitesinde devam edeceğim. Halk TV’de, kaldığımız yerden devam… Yolumuz açık olsun."