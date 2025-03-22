İsmail Saymaz’ın ifadesine ulaşıldı: "Gazetecilik yaptım"

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında dün ev hapsi cezası verildi.

Ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakılan gazeteci İsmail Saymaz’ın Sulh Ceza Hakimliği ifadesi ortaya çıktı. Saymaz ifadesinde şunları söyledi:

"Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle herhangi bir bağım yoktur. Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile yalnızca gazetecilik çerçevesinde görüşmüşümdür. Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulunmadım. Sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım.

Sosyal medya paylaşımlarım ise Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haber içeriklidir. Hiçbir şekilde sokağa davet ve iktidara karşı protestoya veya kanun dışı bir eyleme çağrı yapmadım. Hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütüldüğünü haftalar öncesinden haber almıştım. Bu soruşturma 14 Şubat 2025 tarihinde başlamıştır. Bunu bilmeme rağmen Londra, Paris ve Frankfurt’a gidip geldim. Kaçma şüphem yoktur. Hakkımda istenen adli kontrol tedbirinin reddine karar verilerek direkt serbest kalmayı talep ederim."