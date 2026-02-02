İsmail Tarman Ortaokulu velileri mücadelesini sürdürüyor: 'Mahkeme kararı uygulanmıyor' tepkisi

İmam hatibe çevrilen İsmail Tarman Ortaokulu velilerinin, okulun normal ortaokul olarak devam etmesi mücadeleleri devam ediyor.

10 yıldır okul için mücadele eden yurttaşlar, okulun önünde basın açıklaması yaptı.

SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın, CHP İstanbul İl Yönetimi, Türkiye İşçi Partisi, TKP, Halkevleri, TKP 1920 ve Eğitim Sen de basın açıklamasına katıldı.

"2025 -2026 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. 2016 yılından beri, neredeyse 10 yıldır hep birlikte İsmail Tarman Ortaokulu’nun açılması için mücadele veriyoruz. Bugün mücadelemizin 3 bin 533’üncü günündeyiz" denilen açıklamada, "Mahkemelerce, İsmail Tarman Ortaokulu’nun eskiden olduğu gibi normal ortaokul olarak devamına karar verilmiştir. İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılma işlemi bilindiği gibi 2 mahkeme kararı, 2 Bölge İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. İsmail Tarman Ortaokulu’nun açılmasına yönelik açtığımız davalarda verilen mahkeme kararları hâlâ uygulanmıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuk devletine aykırı hareket edilmesi ve kanunların uygulanmaması, birkaç görevlinin davranışını aşan bir sistem sorunu haline gelmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığının yanında İstanbul Valiliğine ve Beşiktaş Kaymakamlığına da başvurularda bulunduk. Mahkeme kararlarından başta haberdar olmasa bile başvurularımız ile artık kararı öğrenmiş olan valilik ve kaymakamlık da bakanlık gibi, kararın uygulanması konusunda hiçbir girişimde bulunmamıştır.

İsmail Tarman Ortaokulu hakkındaki mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine bile taşınmıştı; milletvekilleri tarafından defalarca yazılı ve sözlü soru önergeleri verilmişti, kararlar hem yürütmenin bakanlık düzeyindeki tüm temsilcilerine duyurulmuştu hem de mahkeme kararlarını uygulama çağrısı yapılmıştı. Bu önergelere verilen cevaplarda kararın uygulandığına dair hiçbir bilgi yer almamıştır.

Bir hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması için daha hangi makama gidilmeli, hangi merciden talepte bulunulmalıdır?

Kanunlara uyulmaması, mahkeme kararlarının uygulanmaması, demokratik bir toplumu kaosa sürükler. Kaos ortamında hiçbir işlem denetlenemez, hiçbir işlem öngörülemez, hiçbir yanlış da düzeltilemez.

"TEMEL HAKLAR İHLAL EDİLİYOR"

Mahkeme kararı uygulanmayarak suç işlendiği gibi, Anayasal ilkeler ve özellikle kamu yararına aykırı oluşturulan eğitim politikaları temel hakları ihlal ediyor.

Uygulanan eğitim politikaları sorunları çözmek şöyle dursun, var olan sorunları derinleştirmekte, yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ücretsiz ve nitelikli eğitime erişim zorlaşmaktadır. Eğitime ayrılan bütçenin giderek azaltılması, ücretsiz eğitimden uzaklaşma sonucunu doğurmakta bu da velilerin eğitim için her geçen gün daha fazla ödeme yapmasına neden olmaktadır.

Okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmediği, ücretsiz ulaşım sağlanmadığı, kırtasiye ve diğer gerekli malzemeler tedarik edilmediği için bu masrafları karşılayamayan ailelerin çocukları okula gidemiyor, gidebilenler de bazen devam edemiyorlar. Çocuklar hem eğitimden hem de önemli bir sosyalleşme alanından koparılıyorlar. Eğitime erişim, eşit bir hak olmaktan çıkıyor. Toplumsal eşitsizlikler okul yoluyla yeniden üretiliyor.

"ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ ZORUNLULUKTUR"

Öğrenciler ilk kez bu dönemlerde açlıkla karşı karşıyadır. MEB’nın bu soruna hiçbir çözüm çabası yoktur. Ücretsiz Okul Yemeği Zorunluluktur.

Çocuklar okula aç gelip gidiyor ve bu durum hem bilişsel gelişimleri hem bedensel gelişimleri hem de çocuk sağlığı açısından ciddi bir riski beraberinde getiriyor.

Türkiye'de okullarda beslenme sadece parayla satın alınarak ya da evden getirilerek karşılanıyor. Ücretsiz ve sağlıklı öğle yemeği uygulaması olmadığı için öğrencilerin okuldaki tüm zamanlarını yemek yemeden geçirme riskleri bulunuyor. TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi'nin PISA 2022'ye katılan 15 yaşındaki öğrenciler üzerinden yürüttüğü araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 31'i okuldan önce hiç kahvaltı yapmıyor. Haftada en az bir gün kahvaltı yapmayan çocukların oranı yüzde 60'a kadar çıkıyor.

"ÜLKEMİZİN GENÇ NÜFUSU REKABETÇİ OLAMIYOR"

Çocuklarımız dünya ile rekabet etme olanaklarından uzaklaşıyor.

Bilginin çok hızla üretildiği, yaygınlaştığı ve yaşamlara etki günümüzde öğrencilerimiz üretime katılamıyor, kendilerini geliştirecek araçlara ulaşamıyor, yabancı dil öğrenme, uluslararası organizasyonların paydaşı olmada olanaklara sahip olamıyor. Ülkemizin genç nüfusu dünyayla kıyaslandığında rekabetçi olamıyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 169 ülkeden 3 milyar gencin verilerine dayanan bu rapora göre, Türkiye’de kaliteli temel eğitime erişimi eşit mi? sorusunda ülke değerlendirmesi: %43.67’de kalıyor, “çocuklar her gün öğrenme ve gelişme fırsatına sahip” diyen gençlerin oranı ise sadece %24.44. Rapora göre her beş gençten biri, ne eğitimde ne istihdamda, karar alma süreçlerinde eşit yer bulabiliyorlar. Türkiye, eğitim alanında 169 ülke arasında 77. sırada.

"ÇOCUKLAR EĞİTİM DIŞI KALIYOR"

Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim dışı kalıyor; okul terkleri artıyor, çocuk gelin ismiyle çocuk istismarı, MESEM uygulamasıyla çocuk işçilik artıyor.

Aileler çocuklarını okula göndermekte zorlanmakta, bu durum okul terklerini ve çocuk işçiliğini arttırmakta, çocuklarımız Eğitim Hakkından mahrum kalmaktadır. TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi'nin raporuna göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 14'ü okuldan önce ve sonra haftada en az bir gün çalışıyor. Yüzde 5'i okuldan önce, yüzde 6'sı ise okuldan sonra her gün para kazanmak için çalıştıklarını paylaşıyorlar. Çocukların yüzde 62'si okuldan önce, yüzde 69'u ise okuldan sonra en az haftada bir gün ev işi yapıyor ya da aile üyelerine bakıyorlar. Okuldan önce ya da sonra her gün bunu yapanların oranı ise yüzde 24'tür.

"12 YILDA EN AZ 770 ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLDÜ"

MESEM uygulaması denetimsiz-ağır koşullarda çalışmaya yol açıyor, çocukların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Eğitim Sen’e göre 2025 yılında 611 bin çocuk okul dışı kaldı. Çocuk işçi sayısı, 2 milyon 300 bine ulaştı. Çocuk işçiliği, genellikle çocukların eğitimden mahrum bırakılmalarına sebep olur. Fiziksel ve zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenen çocuk işçilerin karşılaştığı en büyük sorun ise maalesef bunlar değil. Son 12 yılda en az 770 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

"ÇOCUKLAR ÇETELERİN ELİNE DÜŞÜYOR"

Eğitim dışında kalan çocuklarımız-gençlerimiz çetelerin eline düşüyor. Kara paranın üretildiği çeteler ve mafya tarafından şiddetin hem faili hem Hhdefi haline getiriliyor.

Gittikçe artan şiddetin sadece çocuklar arasında bireysel akran zorbalığı olarak tanımlanması mümkün değildir.Eğitimden dışlanan çocukların yaşadığı en büyük sorunlardan bir diğeri ise savunmasız olmaları ve bu sebeple suça sürüklenmeleridir. Çocuklar bu şekilde hem şiddetin faili hem de mağduru haline geliyor.

TÜİK’in verilerine göre 2023 yılında toplamda 243 bin çocuk, güvenlik birimlerine fail (SSÇ-Suça Sürüklenen Çocuk) olarak getirildi. Güvenlik birimlerine getirilen 15-17 yaş arası çocukların 11 bini kabahat işledikleri için, 117 bini ise suça sürüklendiği için getirildi. Bu çocuklardan 1400’ü hakkında hüküm verildi, ceza infaz kurumuna gönderildi.

2022 yılının verilerine göre akran zorbalığı da yüksek oranda yaşanıyor. 6-17 yaş arası çocukların %13,8’i, yani neredeyse her 7 çocuktan biri, akran zorbalığına maruz kalıyor, bu zorbalık çoğu kez tekrarlanıyor (TÜİK “Türkiye’deki Çocuklar –2024 İstatistiklere Bakış”).

Yüreğimizin yandığı Mattia Ahmet Minguzzi , Atlas Çağlayan cinayetlerinin katillerini yetişkin bir birey olarak tanımlamak mümkün mü? Elbette eylemlerinden sorumlu tutulacak,cezalarını çekecekler. Ancak onların da çocuk olduklarını görmezden mi geleceğiz, o çocukların çetelerin eline düşmesinde toplum olarak sorumluluk almayacak mıyız?

Bu çocuklar korunması gerekirken yalnız bırakılmışlardır. Bu bir güvenlik sorunu olduğu kadar bir eğitim sorunudur,yanlış eğitim politikalarının doğrudan sonucudur.

Ülkemizin geleceği,çocuklarımızın geleceğini,yaşamını,sağlığını koruyacak önlemler alınmasını,öncelikle eğitim politikalarının çocukları önceleyecek şekilde belirlenmesini, çocuklarımızın dünya çocukları gibi bilim,sanat, spor gibi ilerlemelerini, yaşamı,geleceklerini kurmaya yönelmelerini sağlayacak; çetelerin insan kaynağı haline gelmelerine ortam hazırlamayacak politikalar üretilmesini talep ediyoruz.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Biz Türkiye Cumhuriyeti toplumunun bireyleri olarak bir hukuk devletinde ve demokratik bir düzende yaşamak istiyoruz. Hukuk devletinin yerini keyfiliğin almasını kabul etmiyoruz.

Okulumuza ilişkin mahkeme kararlarının uygulanmaması, mahkeme kararlarına esas olan kamu yararı ve halkın iradesinin hiçe sayılması, anayasal laiklik ve çağdaşlık ilkelerinden uzaklaşılan eğitim programlarının ve tercihlerinin uygulanmaya çalışılması, kamusal eğitiminin yozlaştırılması, eğitim bütçesinin azaltılması, giderlerin velilere yüklenmesi, ücretsiz eğitim hakkının yok edilmesinin toplum tarafından kabul görmesi mümkün değildir.Dünyadaki gelişmeler bu kadar hızlı ve etkili iken ülkemizde gelişimin durdurulması, engellenmesi mümkün değildir, karşılık bulamaz.

Dayatmalar karşılık bulmuyor, bulamaz,imam-hatip okullarının öğrenci sayısı tüm çabalara rağmen artmıyor aksine okullaşma oranının azalmasına yol açıyor.

Bir hukuk devletinde yaşadığımızın bilincindeyiz, haklarımızı meşru yollarla arıyoruz, uygulanıncaya kadar da mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."