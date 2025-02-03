İsmail Tarman Ortaokulu velilerinin nöbeti 3.162’nci gününde: Mahkeme kararları uygulanmıyor

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki İsmail Tarman Ortaokulu 9 yıl önce imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü. Veliler ve Konaklı Mahallesi sakinleri kararı mahkemeye taşıdı. Mahkemeler imam hatibe dönüştürme işlemini 4 kez iptal etti ancak buna rağmen mahkeme kararlarına uyulmadı.

Yargı kararlarının uygulanmasını isteyen eğitimciler ve veliler, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, 3 bin 162'inci nöbetini gerçekleştirerek okul önünde eylem yaptı.

İsmail Tarman Ortaokulu önünde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapan yurttaşlar, okulun normal bir ortaokul olarak öğretime devam etmesi yönünde verilen mahkeme kararlarına uyuması gerektiğini söyledi.

Ücretsiz okul yemeği, temiz bir okul talep edilen açıklamada öne çıkanlar şunlar:

• Çocuklarını İmam Hatip Ortaokuluna göndermek istemeyen veliler servis ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Servis ücretleri de zamlandı.Veliler çocuklarının gelişimine ve eğitim öğretim sürecine uygun gördükleri okullara göndermek istiyor.Kendi mahallesindeki normal müfredatı olan okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesi nedeniyle uzak mesafedeki okula göndermek için ek servis ücreti ödemek zorunda kalıyor.Dolayısıyla ciddi bir eşitsizlik durumu oluşuyor.

MEB KARARI UYGULAMIYOR

• MEB Mahkemeleri de dinlemiyor, kararları uygulamıyor. Halen İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılmasına ilişkin hiçbir yasal karar bulunmamaktadır. 3.162 gündür, 2016 yılından itibaren 8 yıldır İsmail Tarman Ortaokulu’nun öğretime açılması için mücadele ediyoruz. Mahkemelerce, İsmail Tarman Ortaokulu’nun eskiden olduğu gibi normal ortaokul olarak devamına karar verilmiştir. (İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılma işlemi bilindiği gibi 2 mahkeme kararı, 2 Bölge İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.) Milli Eğitim Bakanlığı’nda Anayasa’ya aykırı davranılmaktadır. Mahkeme Kararları uygulanmamaktadır.

"MEB HUKUK KURALLARININ DEĞİL KEYFİLİĞİN HAKİM OLMASINA YOL AÇIYOR"

• Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk kurallarının değil keyfiliğin hakim olmasına yol açıyor. 05.09.2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürü Nazif Yılmaz imzalı, Bakan Yardımcısı İ.E. onaylı bir idari karar alınmıştır. Bu, yasalara aykırı, usulsüz bir karardır. Bu yazıda bile İsmail Tarman Ortaokulunun kapatılması emri yoktur. Bu yazıda "İsmail Tarman Ortaokulu’nun kullanılmayan dersliklerinde imam hatip ortaokulu açılması, okulun Beşiktaş İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu olarak adlandırılması" yazmaktadır.

Mahkeme kararlarının uygulanmaması ile yaratılan keyfilik, idare kararının da yine idare tarafından uygulanmamasına sirayet etmiştir. Bu idari karar, gerçekleri yansıtmayan bir karardır. İsmail Tarman Ortaokulu’nun hiçbir zaman boş dersliği olmamıştır. Ancak bu karar bile uygulanmamakta, İsmail Tarman Ortaokulu açılmamaktadır.