İsmail Yetişkin’den Teos Yat Limanı projesine tepki: “Bu bir marina değil, can güvenliği meselesidir”

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Teos Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik proje, bölge halkı ve bilim insanlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan ÇED raporuna ilişkin konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin yalnızca çevreyi değil, doğrudan insan hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Yetişkin, Sığacık’ın sıradan bir marina alanı olmadığını vurgulayarak, “Sığacık binlerce yıldır kullanılan doğal bir limandır. Ege’de denize çıkan her denizci bilir ki şiddetli lodoslarda, fırtınalarda teknelerin sığındığı yer burasıdır. Bugün yapılmak istenen marina kapasite artışı, bu hayati özelliği tamamen ortadan kaldıracaktır” dedi.

Projeyle birlikte Sığacık Körfezi’nin girişindeki doğal boğazın yaklaşık 540 metreden 120 metreye düşürülmesinin planlandığını belirten Yetişkin, bu durumun ciddi bir deniz güvenliği sorunu yaratacağını ifade etti.

Yetişkin, “Bu boğazdan her yıl binden fazla tekne geçiyor. Balıkçılar, amatör denizciler, ticari tekneler… Soruyorum: Bu kadar dar bir alanda bu tekneler nasıl güvenle geçecek? Fırtınada, acil bir durumda denizciler nereye sığınacak?” diye konuştu.

“TSUNAMİ RİSKİ ARTACAK, SIĞACIK SULAR ALTINDA KALABİLİR”

Yetişkin, konuyu yalnızca yerel itirazlarla değil, bilimsel verilerle ele aldıklarını belirterek, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından hazırlanan rapora da dikkat çekti.

Raporda, marina genişletilmesi ve boğazın daraltılması durumunda olası bir tsunami ya da ani deniz kabarmasında dalgaların dar alanda sıkışarak çok daha yıkıcı hale geleceğinin açıkça ifade edildiğini söyleyen Yetişkin, “Bu senaryoda tüm Sığacık’ın sular altında kalma riski vardır. Bunun vebalini kimse taşıyamaz” dedi.

Raporda ayrıca, Girit, Rodos ve Ege Adaları çevresinde meydana gelebilecek 7,0–7,5 büyüklüğündeki depremlerin, Sığacık’ta ağır tsunami hasarlarına yol açabileceği ve eklenti yat limanının bu etkilerden doğrudan etkileneceği öngörülüyor.

Seferihisar’ın kimliğine vurgu yapan Yetişkin, “Seferihisar bir marina kenti değildir. Burası doğal bir balıkçı kasabasıdır. Binlerce insan burada ekmeğini denizden çıkarıyor. Bugün marina kapasite artışına sessiz kalırsanız, yarın balıkçı barınağını da alırlar” ifadelerini kullandı. Yetişkin, projenin hayata geçmesi halinde geleneksel balıkçılığın önümüzdeki beş yıl içinde biteceğini, deniz kirliliğinin artacağını ve ekosistemin geri dönüşü olmayan şekilde zarar göreceğini dile getirdi.

“BİLİMSİZLİĞE KARŞIYIZ”

Yetişkin, yat turizmine karşı olmadıklarını özellikle vurgulayarak, “Biz yat turizmine karşı değiliz. Ama doğanın, bilimin ve halkın yok sayılmasına karşıyız. Sığacık yaşayan bir doğa ve kültür mirasıdır” dedi.

Yetişkin, sözlerini “Bu projeye karşı duruyoruz ve Sığacık için sonuna kadar karşı durmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teos Yat Limanı Kapasite Artışı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan son haliyle 10 gün süreyle askıya çıkarıldı. Bu süre boyunca projeye yönelik itiraz ve görüşler alınacak. Bölge halkı, çevre örgütleri ve yerel yönetim, deprem ve tsunami riski nedeniyle Sığacık Koyu’nda deniz içi hiçbir yeni yapılaşmaya gidilmemesi gerektiğini savunuyor.