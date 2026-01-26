İsmail Yüksek'in sakatlık durumu netleşti

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de dün oynadığı Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre İsmail'in ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. 27 yaşındaki oyuncunda saptanan ilk bulgulara göre uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.

Bu sezon şu ana kadar 28 maçta forma giyen İsmail Yüksek bu maçlarda 1 gol, 1 asist kaydetti.