İsmail Yüksek’e Premier Lig kancası

Fenerbahçe’nin orta sahasında bu sezon öne çıkan isimlerden İsmail Yüksek, İngiltere’den ilgi görüyor. 27 yaşındaki milli futbolcunun, Nottingham Forest’ın radarında olduğu ve İngiliz ekibinin yaz transfer dönemi için oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

AVRUPA PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLDU

İsmail Yüksek’e yönelik ilginin temel nedenlerinden biri olarak, UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans gösteriliyor.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının milli futbolcuyu tribünden izlediği ve son karşılaşmalardaki oyununu raporladığı belirtildi.

ORTA SAHADA DENGE UNSURU

Sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken İsmail Yüksek, Nottingham Forest maçında 74 kez topla buluştu. Milli futbolcu mücadele gücüyle ön plana çıkarken 8 ikili mücadele kazandı, 9 kez de sahipsiz top topladı.

Rakip pas aralarına girerek 3 top kesen ve 2 top çalan İsmail Yüksek, savunma katkısıyla da öne çıktı. Bu sezon Fenerbahçe’de orta saha dengesini sağlayan isimlerden biri olan milli futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.