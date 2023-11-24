İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğenine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınladığı videolar nedeniyle İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Saadettin Ustaosmanoğlu'nun, Hamas’ın İsrail’de yaptığının Türkiye’de yapma çağrısında bulunduğu bir video ortaya çıkmıştı

Videoda, Ustaosmanoğlu’nun “Hamas” çağrısı yaptığı sözleri şöyle:

“Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Yaparız, onlar yaptığına göre. Bizim onlardan neyimiz eksik, biz de yaparız. Sadece Büyük Doğu’cular. Fazla adama gerek yok, buradakiler yeter. Hamas’ın kıymetini bilmiyoruz. Adamlar öyle bir şey gösterdi ki bize. Başımızı belaya sokmak için diyorum. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok.”