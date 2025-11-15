İsmailağa sosyal konutlara da el attı: Projede değişiklik yaptırdıklarını iddia etti

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Fatih Kalender “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kalender TOKİ yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve projede değişiklik yapılacağını iddia etti.

"ÖNERİLERİMİZ KABUL EDİLDİ"

Kalender şunları söyledi:

“Her 6 ayda bir memura gelecek zam oranına bakılarak idarece tespit edilen bir artıştan bahsediliyordu. “TOKİ tek taraflı artırabilir” yetkisi veriyordu sözleşme. Biz bunun bir tabanının, sınırının olması gerektiğini söyledik. Uzun vadeli bir sözleşme. “Memura gelen zammı tavan kabul etmeyelim. Enflasyonu baz alalım. Enflasyonu aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?” dediler. Biz de bunu kabul ettik.

İkinci mesele de hak sahibinin oturmayıp başkasını oturtması veya kiraya vermesi durumunda tek taraflı sözleşmenin feshedilmesiydi. Bu da mağduriyet oluşturacaktı. Tabii uzun vadeli bir sözleşme. Bu konuda da değişiklik yapılacağı söylendi. Biz de bunun caiz olacağını söyledik.”

SOSYAL KONUT PROJESİ

500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı. İlk 5 gün 2,8 milyon kişi başvurdu. Projeye başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler hariç aynı olmadan il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.