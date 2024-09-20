İsmailağacı müftünün araçtaki ‘kaçamağı’ kriz yarattı: Devreye siyasiler girdi

İsmailağa müridi olduğu belirtilen Müftü G.B.'nin, aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polisler tarafından tutunak tutulduğu öne sürüldü.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre, İsmailağa müridi olduğu belirtilen G.B., geçen temmuz ayında Konya’nın Beyşehir ilçesine müftü olarak atandı.

İddiaya göre Müftü G.B., iki hafta önce akşam üzeri açık alanda aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polisler tarafından tutanak tutuldu. G.B.’nin belden yukarısı çıplaktı. Müftü kimliğini açıklarken yanındaki kadın kimliğini vermedi.

Kaymakam il müftüsüne, müftü de Konya Valisi'ne haber verdi. G.B., çarşaflı eşini Konya Müftülüğü’ne getirterek, “O kadın bendim” dedirtti.

Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasiler G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdi. Polis tutanağı savcılığa gönderilmedi.