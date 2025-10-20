İsmailağacılar'dan gövde gösterisi: Medrese yürüyüşü yaptılar

İsmailağa Cemaati, Fatih’te 318 öğrencinin medreseden icazet almasının ardından İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne yürüyüş düzenledi. Etkinlik, medrese faaliyetlerinin yasak olmasına rağmen denetlenmediğini ortaya koydu.

Tarikat ve cemaatlerin faaliyetleriyle ilgili tartışmalar sürerken, kamu kurumlarında da örgütlü olduğu belirtilen İsmailağa Cemaati bu kez İstanbul Fatih’te kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Cemaate bağlı Erenler Vakfı, İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne kadar uzanan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün, İsmailağa Medresesi’nde hafızlık eğitimi aldığı belirtilen 318 kişinin “icazet” alması sonrasında düzenlendiği açıklandı. Vakfın sosyal medya hesabından yürüyüşe ilişkin "Fatih sokakları, 'İlme Adanmış Gençliği' selamlıyor" denildi.

Cemaatin medrese yapılanması son yıllarda sık sık tartışma konusu olurken, laik eğitim sistemiyle çeliştiği belirtilen bu tür “icazet törenleri”ne yetkililerin sessiz kalıyor.

ERENLER VAKFI

Erenler Vakfı’nın İstanbul’un birçok noktasında medresesi bulunuyor. Vakfın sitesinde şunlar belirtiliyor: “Beş yıllık medrese müfredatını medreselerimizde bitiren ya da farklı kurumlarda bu seviyeye kadar okumuş talebe kardeşlerimizin özel ilmi disiplinlerde daha yetkin bir hale gelmesi için yaptığımız çalışmalardır. Batılı eğitim sisteminin en iyi taklitçisi ve takipçisi olmakla yarışıp övünürken taliplerine verdikleri unvanlarla (doktorluk, doçentlik vb.) onları bir seraba meftun etmektedirler. Bu anlayışın, İslam düşmanlarının sepetini doldurmak olduğunu fark edemediğimiz gibi, arabı ve acemiyle kendi mukaddesatımıza, değerlerimize, geçmişimize, kitabımıza, üstadımıza, mabedimize ve mabudumuza karşı saygıyı da yitirmiş olduk. Acı bir gerçektir ki; hürmet etmediğimiz değerlerimize başkalarının saygı göstermesini bekleme hakkımız yoktur.”

Vakfın sitesinde yer alan bilgilere göre Fatih, Arnavutköy, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü, Ataşehir, Üsküdar, Şişli, Şile, Sultangazi ve 4. Levent’te medresesi bulunuyor.

Vakıf yetkilileri daha önce BirGün'e Diyanet’in kendilerini denetleme yetkisinin olmadığını belirtmişti.