İsmailağa’da yine istismar skandalı: ‘Kimseye anlatmayın, kursumuz kapanır’

İsmi skandallarla gündemden düşmeyen İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir yurtta yine istismar vakası yaşandığı ortaya çıktı.

Daha önce BirGün’ün ortaya çıkardığı H.K.G. isimli yurttaşın yıllarca istismara maruz bırakılması ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nda yaşanan istismarla gündeme gelen cemaatin Bursa’daki bir kursunda da benzer bir skandal yaşandı. Üstelik olayın üstü kapatılmak istendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Uluçınar Derneği’ne ait yatılı Kuran kursunda kalan çocuklar, binada tadilat yapılacağı gerekçesiyle geçici olarak Orhaneli ilçesindeki yine İsmailağa Cemaati’ne bağlı Dağımder Derneği’nin Kuran kursuna gönderildi. Ortaokula gitmeleri gerekirken örgün eğitimden koparılan 10-12 yaş aralığındaki en az beş çocuk, 2024’ün Nisan ve Mayıs aylarında, aynı Kuran kursunda kalan ve “ağabey” dedikleri, 16 yaşındaki bir başka çocuğun defalarca cinsel istismarına maruz kaldı.

Bugünün BirGün'ü

ORTAOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR

BirGün, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün hazırlayıp Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği fezlekeye ulaştı. İstismar skandalının soruşturması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmasıyla başladı. Cemaatin Kuran kursunda kalan bir çocuğun ailesi, Aile Bakanlığı’ndan sosyal ve ekonomik destek aldığı için bakanlık yetkilileri zaman zaman aileyi ziyaret ediyordu. 18 Temmuz 2024’teki ziyarette evde bulunan çocuk, istismarı bakanlık yetkililerine anlattı. Savcılık ve emniyete bildirilen istismar, soruşturmaya dönüştürüldü.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuklar yaşadıklarını ve gördüklerini tek tek anlattı. 12 yaşındaki bir mağdur erkek çocuk ifadesinde, “Bu sene 8’inci sınıfa başlayacağım. Üç, dört ay önce Kuran kursundaydım. Sabah, bana misafirhaneye kimsenin girmemesi için Fehim hoca görev verdi. Ben abdestimi alıp geldikten sonra misafirhaneye kimse girmiş mi diye baktım. İçeri girdiğimde kapının önüne bazaları koymuşlardı içeri kimse girmesin diye. İçeride A. İsimli çocuk ile altı çocuk daha vardı...” dedi ve A. isimli çocuğun diğer çocukları cinsel istismara maruz bıraktığı anlara tanık olduğunu ve A. isimli çocuğun kendisini de istismara maruz bıraktığını ayrıntılarıyla anlattı. 11 yaşındaki bir başka çocuk ise ifadesinde, “Kaldıkların yerin medrese olduğunu, A. isimli çocuğun kendisini de istismara maruz bıraktığını ayrıntılarıyla anlattı. 11 yaşındaki bir başka çocuk ise ifadesinde, “Kaldıkların yerin medrese olduğunu, A. isimli çocuğun kendisini ilk defa medresenin mescidinde istismara maruz bıraktığını” söyledi. Çocuk kaçmaya çalıştığını, ancak A. isimli çocuğun peşinden geldiğini ve engel olmadığını da söyledi.

ÇOCUKLARI TEHDİT ETMİŞ

A. isimli çocuktan korktuğunu da anlatan çocuk, “A. kalıplıydı, eli sertti. Beni evini biliyorum seni vururum, döverim diye tehdit ediyordu. Herkes ondan korkuyordu. Bu yaptıklarımı hocaya söylerseniz sizi döverim diyordu” dedi.

CEMAAT OLAYIN ÜZERİNİ KAPATTI

10 yaşındaki bir başka çocuk ise şunları anlattı: “Bu olayları gördükten sonra ben anneme anlattım. Daha sonra duyduğuma göre beş kişi daha bu olayları kursta görevli Fehim ve Faruk isimli öğretmenlere anlatmış… Sonra gece Fehim ve Faruk öğretmen bizi kursta topladı. Bize gördüklerimizi kimseye anlatmamamızı, anlatırsak kursun kapatılacağını ve okuyan yüzlerce kişinin mağdur olacağını ve bizim de onların günahına gireceğimizi söyledi…”

AİLELERE YALAN SÖYLEDİLER

Kursta 10 yıldır gönüllü olarak görev yatığını belirten cemaat mensubu Muhammed Kır’ın ifadesi de “bilgi sahibi” olarak alındı. Kır, istismara maruz bırakılan çocukların ailesine yalan söylediklerini itiraf ederek, “İsmini hatırlamadığımız bir öğrenci bahsedilen çocuklar arasında müstehcen hareketlerinin olduğunu kurumumuzdaki görevlilere bildirdi. Bizde bunu öğrenince çocuklar ile görüşme sağladık... Öğrencilerin ailelerine çok detaya girmeden çocuğun öğrenme konusunda isteksiz olduğunu belirterek kurstan almalarının daha iyi olacağını söyledik. Onlarda çocukları kurstan aldılar…"

Kuran kursunda yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak çalıştığını belirten cemaat mensubunu Fehim Özmen ise “Çocukların ailelerine açık bir şekilde bu konuları anlatmadık. Çocuk ailelerine, ‘eğitimlerde isteksiz olduklarını ve kurstan ayrılmalarının doğrula olacağını’ söyledik” dedi.

Soruşturma sürecinde ifadeleri alınan bazı aileler, çocuklarını istismara maruz bırakan çocuktan şikâyetçi olmadığı söyledi.

2008 doğumlu olan ve Kuran kursundaki diğer çocukları istismara maruz bırakan A. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” diye konuştu. A. isimli çocuk, 20 Eylül 2024 tarihinde tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

CEMAAT MENSUPLARI YARGILANMIYOR

Hazırlanan iddianamede A. isimli çocuğa “Beş kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları yöneltildi. A. isimli çocuğun tutuklu yargılandığı ve Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava istismarı gizleyen cemaat mensupları ise “tanık” sıfatıyla dinlendi. İstismar skandalını gizledikleri ve çocukları örgün eğitimden kopardıkları için yargılanmıyorlar.