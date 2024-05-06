İsmailağa’dan kovulan Cübbeli Ahmet: "Hakkımı haram ediyorum"

İsmailağa tarikatından ihraç edilen ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa'nın İslam'a ve Müslümanlara zarar verdiğini söyledi. Eski tarikatına tepki gösteren Ünlü, "İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum" dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ihraç edildiği tarikatı İsmailağa'ya tepki gösteren bir video yayımladı.

Bağlarını kopardıktan sonra İsmailağa tarikatıyla yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet, tarikatın Müslümanlara zarar verdiğini söyledi. Cübbeli Ahmet, YouTube'dan yayınlanan canlı yayında İsmailağa'ya hakkını haram ettiğini açıkladı.

Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"İslam’a, Müslümanlara çok büyük zarar verdiler. İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var...O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar...

'YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ NASİP ETSİN RABBİM'

Efendi'nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum. Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin Rabbim."

CÜBBELİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İsmailağa Cemaati, ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu’nun kovulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş” ifadesi kullanılmıştı.