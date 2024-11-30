İsmailağa’yı ceza bile durdurmuyor

Cemaat ve tarikat karanlığı ülkeyi kuşatmaya devam ediyor. İktidardan aldıkları güçle kural, kanun tanımayan cemaatleri milyonlarca liralık para cezaları bile durdurmuyor.

İsmailağa Cemaati, AKP döneminde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çeltik Mahallesi’nde “Mahmud Efendi Külliyesi” adı altında devasa bir inşaata başladı. Külliyede her biri 6 katlı olan dört bina yer alıyor.

11 bin metrekarelik tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapılan külliyede, Arapça medresesi, hafızlık medresesi ve sıbyan medresesinin yer alacağı belirtildi. İsmailağa’ya bağlı Soğanlı İkizler Fatih Hizmet Vakfı tarafından yapılan inşaata AKP’li Osmangazi Belediyesi göz yumdu.

CEZA, MÜHÜR DURDURAMADI

31 Mart 2024’te yerel seçimlerde, Osmangazi Belediyesi de AKP’den CHP’ye geçti. Belediye, kaçak yapıları mühürleyip milyonlarca lira tutarında ceza kesse de cemaati durduramadı.

Osmangazi Belediyesi yetkililerinden BirGün’e yapılan açıklamada, “Bu kaçak inşaatlara belediyemizce 16 milyon TL’den fazla para cezası kesildi. Vakıf cezayı ödemedi ve cezanın tahsili için icra süreci başlatıldı. Hukuki süreç devam ederken birden çok kez mühürlenmesine rağmen bu kaçak yapılarda inşaat çalışması devam etti. Söz konusu yapılar ile hukuki süreçlerin takipçisiyiz ve bu alan yıkım programımıza alındı” denildi.

Diyanet’in “Tarikatlar Raporu”nda İsmailağa cemaatinin faaliyetleri hakkında; “Cemaatin özel okullar, medrese ve Kuran kursları, basın-yayın organları gibi çeşitli kurumları vardır. Eğitime özel bir önem atfettikleri görülmektedir. Nitekim İsmailağa cemaatinde eğitim ‘Arapça ve hafızlık talebeleri, tekâmül medreseleri ve ihtisas medreseleri’ olmak üzere üç aşamalıdır” ifadeleri kullanılıyor.

KARARA RAĞMEN KURAL TANIMIYORLAR

İsmailağa Cemaati’ne ait Rabıta Vakfı, İstanbul Çatalca’da da Nesin Vakfı’nın yanındaki araziye kaçak inşaat yapmıştı. AKP döneminde Çatalca Belediyesi’nin göz yumduğu kaçak inşaat, yurttaşların şikâyeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından durdurularak mühürlenmişti.

Geçen haftalarda da İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde yıkım kararı olmasına rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren İsmailağa Cemaati’ne ait kaçak yurt ve Kuran kursunun yıkımı, bölgeye giden belediye ekiplerine güvenlik desteğinin verilmemesi ve kaymakamlığın ‘erteleme’ yazısı üzerine gerçekleştirilemedi.