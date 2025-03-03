İsmet Güneşhan kimdir? CHP Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı
İsmet Güneşhan kimdir sorusu CHP Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
İsmet Güneşhan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. İsmet Güneşhan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
İSMET GÜNEŞHAN KİMDİR?
İsmet Güneşhan, 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 28. Dönem CHP Çanakkale milletvekili olan İsmet Güneşhan evli ve bir çocuk babasıdır.
İSMET GÜNEŞHAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1988: SHP İl Gençlik Kolları Yönetiminde görev alarak siyasete başladı.
- 1992: CHP'ye katıldı, iki dönem CHP Çanakkale İl Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı yaptı.
- 1999-2009: Çanakkale Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
- 2008: CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.
- Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği
- İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
- Çanakkale Dardanelspor Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2023: 28. Dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.
- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği