İsmet Güneşhan kimdir? CHP Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

İsmet Güneşhan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. İsmet Güneşhan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

İSMET GÜNEŞHAN KİMDİR?

İsmet Güneşhan, 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 28. Dönem CHP Çanakkale milletvekili olan İsmet Güneşhan evli ve bir çocuk babasıdır.

İSMET GÜNEŞHAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

İsmet Güneşhan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: