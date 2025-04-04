İsmet Xbilen ‘Pagan Kadınlar’

Yunis ALAÇAM

İsmet Xbilen, 82. kişisel sergisi ‘Pagan Kadınlar’ ile 5 Nisan’da Ovooart Galeri’de. Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide İsmet Xbilen kavgalar, kötülükler, savaşlar ve çeşitli olumsuzluklarla boğuşan günümüz dünyasında bizleri koruyan, gözeten, besleyen ve geçmiş zamana ait kültürel ve inançsal değerler üzerinden mesajlar veren pagan kadınlarını ritmik figürler ve canlı renklerle anlatıyor.

Saanatçı tanrısal güce sahip seçilmiş güçlü kadınları, tanrıçaları sembolize eden, ruhlarla ilişkide olup konuşan hatta onları içlerinde taşıyan pagan kadınların bereket getirici, şifa verici yanlarının dışında savaşçılıkları ve hayata karşı dirençlerini de kendine ait figür anlayışı ile ortaya koyuyor.

Paradoksal imgelerle anlam derinliği yakalayan, perspekf dışında öndelik ve arkadalık ilişkisi ile bizleri yanılsamanın sınırına getiren İsmet Xbilen çeşitli hikâyeler üzerinden geçmişle günümüzü birbirine bağlıyor. 23 Nisan’a kadar ziyarete açık olan sergi pazar günü haricinde her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında Ovooart’ta görülebilir.